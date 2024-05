El pasado lunes por la mañana, luego de los festejos del plantel de Estudiantes de La Plata por consagrarse campeón de la Copa de la Liga Profesional, el futbolista uruguayo, Tiago Palacios, tuvo un accidente con su vehículo en el que chocó contra un surtidor de una estación de servicio de Shell.

Por este accidente, en el que el jugador del Pincha dio 1.84 en el test de alcoholemia, por lo que le prohibieron manejar por un año, una empleada de la Shell ubicada en el Paseo del Bajo y la Autopista Illia tuvo que ser trasladada al Hospital Fernández para ser atendida por unas lesiones leves en sus piernas al arrojarse para no ser atropellada.

Días después de este episodio, en El Diario de Mariana, programa emitido por el canal América, publicaron un supuesto contenido exclusivo, que era un video de cómo iba manejando Tiago Palacios minutos antes de protagonizar este accidente, que fue entre las 7.15 y 7.30 del lunes.

Lo que se vio en este video, no fue a Palacios manejando, sino que en realidad era un video viejo de Lucas Janson, el delantero de Boca, en el que durante su paso por Vélez Sarsfield iba conduciendo su vehículo mientras que bailaba e imitaba la canción “Castigo” de la banda de cumbia Los Nota Lokos.

Rápidamente, la conductora del programa, Mariana Fabbiani, se percató de este error, ya que se dio cuenta de que el video no era de esa noche, aunque no reconoció la figura de Janson. “Este es el video que se filtró, pero no es del momento del siniestro”, comentó al respecto.

Las consecuencias del choque de Tiago Palacios

Producto de este accidente, Tiago Palacios quedó imputado en una causa ante la Justicia por lesiones leves contra la empleada de la estación de servicio. Además, se le quitó el permiso de conducir por un año.

Eduardo Domínguez habló sobre este accidente

En conferencia de prensa, el entrenador de Estudiantes fue consultado por este accidente, y allí apoyó públicamente a su jugador: “Es un chico que se puede equivocar, todos nos equivocamos. Y cuando todos queremos dar el ejemplo, primero les digo que miremos para adentro. Tuvo la valentía de pedir perdón, ahora tendrá que pensar antes de hacer las cosas. Todos nos equivocamos, por suerte no pasó nada con otras personas”, comentó.