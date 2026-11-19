El marcador central afrontará su primera final con la casaca del Xeneize, todo indica que saldrá desde el arranque en Barranquilla ante Atlético Mineiro.

Facundo Herrera, popularmente conocido como Jagger por su look, es una de las grandes apariciones de Boca de este 2026. El marcador central, a base de grandes rendimiento, se ganó a pulso la titularidad. A días de enfrentar a Atlético Mineiro por la gran final de la Copa Sudamericana, el defensor dialogó con el sitio oficial del torneo y repasó todos los temas de interés.

Al ser consultado por su particular apodo -vinculado al líder de los Rolling Stones- afirmó: “No me molesta que me pregunten por los Rolling Stones porque ya lo tengo naturalizado, pero obviamente un poco me gustaría que me conozcan más por mi nombre“.

Por otro lado, agregó: “Hacer todas las inferiores acá te prepara, tener todos técnicos que jugaron en Boca te prepara. En el día a día nos enseñan que hay que ser jugador de Boca 24 horas, 7 días a la semana; tenemos que vivir para Boca“.

Jagger Herrera ante Sao Paulo. (Foto: Getty).

La importancia del Chipi Barijho

Herrera tuvo en inferiores a Antonio Barijho como entrenador. Jagger lo ponderó: “Sobre todo el Chipi Barijho… la garra, los gritos, me marcó bastante, los entrenamientos… parecía que eran todas finales”. Cabe recordar que el Chipi fue multicampeón con el Xeneize como jugador entre fines de los 90 y comienzos de los 2000.

La probable formación de Boca vs. Atlético Mineiro

Boca enfrentará a Atlético Mineiro el próximo sábado a partir de las 19.30 horas por la final de la Copa Sudamericana. Si bien resta la confirmación de Arruabarrena, el once inicial del Xeneize sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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El cuadro de la Copa Sudamericana

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