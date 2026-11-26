Boca sigue de fiesta. Luego del triunfo ante Independiente Rivadavia en los octavos de final del Clausura, el Xeneize se clasificó a los cuartos de final y sueña con conseguir dos títulos más: la Copa Argentina y el certamen local.

Ahora, para enfrentar a Gimnasia de La Plata, la LPF ya confirmó fecha y horario para el compromiso que se jugará en La Bombonera. Para el mismo, Arruabarrena deberá prestarle especial atención a cómo quedaron los jugadores lesionados. Enterate de todas las noticias del Mundo Boca acá.

Cómo están los lesionados tras el partido de octavos de final

En medio del enorme presente de Boca, la clasificación a cuartos de final del Clausura le dejó una mala noticia al Vasco Arruabarrena en cuanto al físico. Es que el trajín de partidos disputados en el último tiempo se cobró dos lesionados en el duelo ante Independiente Rivadavia: Milton Delgado y Williams Alarcón.

El volante titular debió pedir el cambio en el primer tiempo por una molestia en la rodilla. El surgido en Boca Predio arrastraba una dolencia porque, en Barranquilla, sufrió un fuerte golpe en la rodilla derecha. Y si bien llegó en buenas condiciones al duelo frente a Independiente Rivadavia, otro golpe en la misma zona a los 10 minutos del encuentro le agravó el malestar.

Por el lado de Alarcón, quien justamente ingresó por Delgado, también pidió el cambio en el complemento por una lesión y su salida alarmó, ya que se retiró llorando del campo de juego. Sin embargo, a priori se trata de una lesión muscular en el aductor, que posiblemente sea un desgarro. Ambos jugadores se someten a estudios este mismo jueves en Boca Predio.

Respecto al Ruso Ascacibar, ausente en los octavos de final, Arruabarrena reveló que está en condiciones de disputar el partido ante Gimnasia de La Plata del próximo domingo y para el duelo frente a Platense por la final de la Copa Argentina. De hecho, lo obligó a descansar en los octavos, porque el ex Estudiantes quería estar presente.

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Habló Paredes

Con Paredes y Arruabarrena al mando, Boca tiene en claro lo que quiere: ganar absolutamente todo. Y va por buen camino. Tras superar la primera prueba del Torneo Clausura, Paredes lanzó una advertencia. ¡Atención, Lobo!

“Estamos disfrutando el momento. Este grupo ya se puso un chip y no lo cambió más. Sabe lo que quiere, sabe competir, sabe estar a la altura y lo estamos demostrando“, declaró Paredes en su entrevista post-partido tras el 2-0 a Independiente Rivadavia.

“Formamos un grupo muy bueno con jugadores de mucha experiencia y jóvenes que tienen ganas de crecer y ganar cosas importantes. Vamos a intentar competir. Nos propusimos pelear todas las competencias y lo estamos haciendo”.

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Próximo partido de Boca

Con los días y horarios confirmados para los cuartos de final del Torneo Clausura, se reveló que el Xeneize recibirá al Lobo el domingo 29 de noviembre desde las 20:30. El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Rosario Central y Barracas Central.

Como el Canalla y el Guapo juegan el domingo por la tarde, el Xeneize y el Lobo ya sabrán quién los espera cuando Darío Herrera dé la orden y comience el partido en La Bombonera. Además, Boca se enfrentará el miércoles 2 de diciembre a Platense en la final de la Copa Argentina, duelo que se calentó con la advertencia de Juan Pablo Cozzani, arquero del Calamar.

La palabra de Jagger Herrera

Luego del partido ante Independiente Rivadavia, Facundo Herrera, defensor del Xeneize, habló con los medios en zona mixta y allí se refirió al buen momento que está atravesando, a tal punto que llegó a ser pedido para formar parte de la próxima lista de convocados de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

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“La verdad que obviamente veo todo, pero trato de estar siempre con los pies en la tierra”, inició el defensor central de 20 años al ser consultado sobre los elogios que ve en las redes sociales y este pedido de que sea tenido en cuenta para la fecha FIFA de marzo con la Albiceleste.

Siguiendo por la misma línea, explicó cómo hace para mantenerse tranquilo a pesar del boom mediático en el que se encuentra: “Hablo mucho con mis papás, con mi representante, mismo acá con los referentes que me hablan mucho y trato de estar siempre tranquilo”.