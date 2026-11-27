Jagger, Flores, Aranda y Delgado fueron considerados intranferibles, pero el Xeneize escuchará ofertas por el central que se consolidó como titular hace tiempo.

El Boca del Vasco Arruabarrena atraviesa un presente inmejorable que, inevitablemente, puso a todo el plantel en la vidriera de los capitales europeos. Tras quedarse con la tabla anual, levantar la Copa Sudamericana y meterse tanto en la final de la Copa Argentina como en los cuartos de final del Torneo Clausura, en Brandsen 805 saben que el gran desafío para el 2027 será retener la base.

Sin embargo, la dirigencia ya trazó una línea divisoria entre sus juveniles y Lautaro Di Lollo aparece en el centro de la escena. A diferencia de otros pibes surgidos de Boca Predio que fueron declarados “intocables”, el caso del zaguero central tiene un matiz distinto.

Si bien es un titular indiscutido en la defensa del Vasco, el periodista Germán García Grova reveló que en el Xeneize estarían dispuestos a escuchar ofertas por él luego de los sondeos recibidos en las últimas semanas. Tal es así que el club ya mantiene charlas con Francisco Álvarez para cubrirse ante una eventual salida.

Los cuatro intocables de Boca Predio

Mientras con Di Lollo existe cierta flexibilidad para analizar propuestas, la postura dirigencial con otros cuatro pilares juveniles es tajante: no se venden.

Todos comparten dos particularidades clave: están blindados con cláusulas de 20 millones de dólares, lo que le quitaría poder de decisión al club si alguien las ejecuta, y que se sube a 25 millones en los días finales de cada mercado, y ninguno cuenta con pasaporte comunitario.

Di Lollo, Delgado y Flores, junto a Ayrton Costa. Tres de los cinco joyas actuales de Boca Predio (Getty)

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Milton Delgado

Es el futbolista de la camada que más ofertas acumuló en ventanas anteriores, con propuestas rechazadas de CSKA Moscú, Trabzonspor, Besiktas y Atlanta United. Pieza clave en el mediocampo, su valor subió de 8 a 10 millones de euros con Arruabarrena y tiene contrato hasta diciembre de 2030.

Tomás Aranda

Es el juvenil mejor cotizado de la lista, pasando de 9 a 12 millones de euros en el último ciclo. Boca ya rechazó avances de la Fiorentina y sondeos desde la Premier League por él; su vínculo se extiende hasta diciembre de 2029.

Leonel Flores

Una de las grandes apariciones del ciclo. Antes del Vasco ni siquiera tenía cotización en el mercado y hoy está tasado en 8 millones de euros, con contrato asegurado hasta diciembre de 2029.

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Facundo Herrera

Al igual que Flores, irrumpió sin valor de mercado previo y actualmente alcanza los 5 millones de euros. Su vínculo con el club rige hasta diciembre de 2028.

La diferencia con Di Lollo

Con todavía un mes de competencia fuerte por delante y once futbolistas surgidos del club que ya saben lo que es dar la vuelta olímpica en este ciclo, en Boca cruzan los dedos. Restará esperar al cierre de la temporada para saber si algún club de Europa decide abrir la billetera por Di Lollo o si se anima a ejecutar una cláusula millonaria para llevarse a alguna de las joyas de Boca Predio.

*Todos los valores, basados a sus cotizaciones en Transfermarkt.

La situación contractual de Lautaro Di Lollo

El crecimiento del defensor bajo el mando de Arruabarrena se reflejó directamente en su cotización: antes de la llegada del DT valía 6 millones de euros y hoy su pase escaló a los 7 millones.

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En julio pasado, Deportivo Alavés ya intentó llevárselo con una oferta de préstamo por un año, pero desde Boca la desestimaron de inmediato porque no tienen intenciones de cederlo.

A la hora de sentarse a negociar una venta definitiva, el Xeneize tiene espalda. Di Lollo cuenta con contrato vigente hasta diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares —un monto inferior al del resto de las joyas del plantel—, aunque un detalle no menor para el mercado del Viejo Continente es que no posee pasaporte europeo.