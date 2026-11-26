En La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura, Boca le ganó 2 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza con goles de Leandro Paredes de penal y Miguel Merentiel, y de esta manera clasificó a los cuartos de final, en donde se enfrentará a Gimnasia de La Plata.
Luego del partido, Facundo Herrera, defensor del Xeneize, habló con los medios en zona mixta y allí se refirió al buen momento que está atravesando, a tal punto que llegó a ser pedido para formar parte de la próxima lista de convocados de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.
“La verdad que obviamente veo todo, pero trato de estar siempre con los pies en la tierra”, inició el defensor central de 20 años al ser consultado sobre los elogios que ve en las redes sociales y este pedido de que sea tenido en cuenta para la fecha FIFA de marzo con la Albiceleste.
Siguiendo por la misma línea, explicó cómo hace para mantenerse tranquilo a pesar del boom mediático en el que se encuentra: “Hablo mucho con mis papás, con mi representante, mismo acá con los referentes que me hablan mucho y trato de estar siempre tranquilo”.
"TRATO DE ESTAR SIEMPRE CON LOS PIES EN LA TIERRA." Jagger Herrera habló sobre la mentalidad que tiene en este presente soñado personal y en Boca.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026
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Los números de Facundo Herrera en Boca
Desde su debut en el primer equipo del Xeneize, el defensor central de 20 años lleva disputados un total de 18 partidos, en los que convirtió un gol y no aportó asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1339 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó la Tabla Anual y la Copa Sudamericana.
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Datos clave
- Boca venció 2 a 0 a Independiente Rivadavia y enfrentará a Gimnasia en cuartos.
- Facundo Herrera fue pedido para la Selección Argentina de Lionel Scaloni en marzo.
- Suma 18 partidos, 1 gol, 1339 minutos, la Tabla Anual y la Copa Sudamericana.