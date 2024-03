Si algo caracteriza a Javier Milei es que no tiene pelos en la lengua. El Presidente llegó al poder con ese estilo y, desde que está en funciones, no solamente no cambió, sino que exacerbó esa característica. Antes de ser electo, Milei ya se había manifestado en contra de Juan Román Riquelme e inclusive en las últimas elecciones en Boca fue a votar, días después de asumir la presidencia de la República. Claramente lo hizo por Andrés Ibarra, quien en su lista llevaba a Mauricio Macri como vicepresidente.

Milei no es ajeno al mundo del fútbol en absoluto. Tuvo un pasado como arquero en Chacarita, se identifica como hincha de Boca, aunque curiosamente en la final de la Libertadores 2018 hinchó por River -porque consideró que el ingreso de Fernando Gago fue populista- y también se refirió en más de una oportunidad al ingreso de las SAD al fútbol argentino

“A mí me parece que las SAD son una inversión rápida. Nosotros tenemos un potencial enorme y eso sería inversión rápida, muy fuerte y además permite ver cómo funciona la sociedad libre frente al caso colectivista. Es decir, básicamente hay una estructura societaria arraigado a un sistema colectivista que romantiza la pobreza. Yo creo que es muy interesante que podamos incluir competencia”, afirmó Milei en La Nación+, quien en el mega DNU -que ya fue rechazado por el Senado de la Nación, había incluido la posibilidad que en el fútbol argentino se permitan las Sociedades Anónimas Deportivas.

Además, agregó: “Yo no estoy diciendo que dejen de existir las sociedades que existen ahora, lo que digo es que dejen que exista otro formato de societario. Lo que van a descubrir los que son románticos de la pobreza, pero con la ajena, porque después la embolsan ellos… está claro que ciertos desmanejos, como ocurre en determinados clubes no podrían pasar”

El palito de Milei a Riquelme

“Acá hay un club que tiene una publicidad con determinados productos y después esos productos aparecen a la venta, es Boca. La mala gestión de Riquelme lo está llenando de alegrías a River. De hecho, yo fui a votar a favor del candidato de Macri. El hincha de River quiere que sea eterno Riquelme”, concluyó el máximo mandatario del país.