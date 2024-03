Durante la campaña presidencial 2023, Javier Milei afirmó en reiteradas oportunidades su admiración por Carlos Salvador Bilardo. Además, dijo más de una vez que era Bilardista, no solo en el fútbol, sino también en su manera de hacer política. El actual presidente hacía referencia al pragmatismo, un eje central de la escuela del Doctor.

Este sábado, Carlos Salvador Bilardo cumple 86 años y Javier Milei aprovechó para saludarlo en su cuenta de Twitter. El Presidente posteó una foto del Narigón y lo acompañó con una frase: “FELIZ CUMPLEAÑOS DOCTOR…!!! Muchas gracias por tantas alegrías y en especial por las enseñanzas para la vida..!!!”.

Minutos más tarde, el usuario @adornibord -una cuenta parodia- le respondió con una foto de Bilardo y Maradona abrazados. Además, citó un tuit del actual presidente en el cual le faltó duramente el respeto a Pelusa. El mismo decía: “Es que en un país plagado de socialistas no pueden dejar de ponderar a un zurdo resentido como Maradroga…”.

Milei explicó su cambio de postura

Javier Milei le respondió al usuario que lo cuestionó por aquella falta de respeto a Diego y se expresó: “Estando en 2024, citar un tweet de 2016 y decir que no he aprendido nada resulta un poco fuerte… Hasta en el tema que citás he tenido una forma de ver las cosas, de hecho, consta en un video en el cual hablo en la fecha en que el 10 partió… Pensá lo que quieras”.

Si bien Javier Milei afirma que tuvo un cambio de postura respecto a Diego Armando Maradona, nada justifica que se haya burlado de una situación compleja de Pelusa, ya que la falta de respeto ni siquiera es la postura política del Diez, sino por el problema que tuvo con las drogas en su momento. Siendo un adulto, es una actitud fuera de lugar tomar una adicción para denigrar a alguien y menos todavía por tener un pensamiento político diferente.

Así fue la secuencia de tuits