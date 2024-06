El ex futbolista del Xeneize habló en exclusiva con Bolavip y analizó el presente del equipo.

Luego de la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Boca ante Platensepor la Liga Profesional, el central del Xeneize ha quedado en la mira. En este contexto BOLAVIP dialogó con Jorge Ribolzi.

El ex futbolista del club, campeón de la Copa Libertadores 1977, sostuvo que por más experiencia que tenga Rojo, no puede ser catalogado como un líder: “El líder es muy importante y yo diría que hay una diferencia marcada entre líder y referente. Eso dije en Twitter. Justo se dio el partido de Platense, pero líder es otra cosa”.

Es que después de la expulsión del capitán del Xeneize, Ribolzi tuiteó: “Ser Referente, no es ser LÍDER. Referente es por trayectoria, experiencia, entrega. LÍDER es mucho más, ser Inteligente y Ejemplo dentro y fuera de la cancha”.

Justamente sobre esto se explayó: “Cuando te llaman líder, tenés que mostrar otra cosa, orden, frialdad, palabras justas, eso es muy importante fuera de la cancha también, no sólo dentro”. Y recordó: “De los que tuve yo, el ejemplo claro era Rubén Suñé. Era líder dentro o fuera de la cancha porque si te tenía que agarrar del cuello en el entretiempo, te agarraba. Hablaba lo justo y lo necesario dentro de la cancha y fuera era un ejemplo”.

Otro de los nombres propios que está en la cuerda floja de Boca es Darío Benedetto. Pipa no seguirá en el equipo después de haber llegado en mal estado a un entrenamiento y haberle contestado de mala manera al entrenador, Diego Martínez. “No le doy importancia. Todos cometemos errores, a veces nos queremos hacer los chistosos y cae para la mierda. Yo le doy más importancia al trabajo del jugador y lo que quiere, a la respuesta del equipo en los momentos difíciles, en los momentos en donde hay que parar la pelota, quien grita, quien habla en el momento justo, a eso le doy más importancia. Lo otro se resuelve charlando mano a mano o cara a cara”.

Por otro lado, destacó el trabajo de Diego Martínez: “A él no lo conozco, pero lo escucho y me gusta. Es un tipo muy centrado, muy claro. Estoy seguro de que tiene sus convenciones de lo que quiere, con altibajos porque hay cosas para corregir, lógicamente. Hay algo que me gustó mucho de él que dijo en una conferencia de prensa días atrás cuando comentó que un partido se perdió por detalles. Es decir que él le da importancia a los detalles y yo en eso coincido totalmente. Son muy importantes los detalles porque son los que te hacen ganar o perder un partido”.

Por otro lado, agregó: “El ciclo malo no es, sí tiene altibajos. Creo que se lograron cosas como la de conseguir un cierto funcionamiento del equipo, tener un equipo titular porque boca tiene 8 o 9 jugadores titulares sin dudas. Pero malo no es el año”.