En lo que está siendo la previa del sorteo de la Copa Sudamericana en la sede central de CONMEBOL, y en el día posterior a la derrota en la final de la Copa Libertadores sub 20 ante Flamengo, Juan Román Riquelme rompió el silencio y habló de todo. En diálogo con D-Sports, el Presidente de Boca evitó gambetas y respondió sin filtro a todo tipo de consultas.

Además de revelar intimidades del club, sensaciones para el 2024 y mensajes para ex jugadores del Xeneize, Román también se detuvo en responder a duras críticas que recibió su mandato dentro de la institución.

De yapa, se refirió al fútbol argentino actual y a quien es el mejor equipo en la actualidad bajo su visión. Y acerca del presente, también dejó un mensaje respecto a lo que sucedió en el partido ante Estudiantes con Javier Altamirano y aprovechó para responderle al Presidente de la Nación, Javier Milei. Repasá acá todas sus declaraciones.

Riquelme, su pálpito para la Copa Sudamericana y el análisis del plantel de Boca

Román se refirió al deseo de obtener la Copa Sudamericana esta temporada, así como apuntó el 2023 a la Copa Libertadores. “Nos toca estar este año en la Sudamericana y la afrontaremos con mucha ilusión. Tenemos que hacer todo para jugar todos los partidos, como lo hicimos en la pasada Libertadores“, comenzó.

En relación a esto, Riquelme analizó los primeros meses del ciclo de Diego Martínez y la conformación del plantel actual de Boca: “Diego está muy bien. Disfruta el día a día con mucha emoción. Ama su profesión y nosotros estamos muy felices de tenerlo en el club. Hay que tomar las cosas con calma“, expresó.

En adición, JRR añadió: “En las 11 fechas que llevamos parecen 6 meses, jugamos muchos partidos. Perdimos a nuestro capitán por un desgarro y no pudo jugar todavía por más que sea un mes y medio de su lesión nomas. Menos mal que los otros defensores son fenómenos. Tuvimos muchas lesiones. Cavani, Pol Fernández; no pudimos contar con Equi, Valentini, Medina, Brey por el Preolímpico, después se lesionó Equi. Después Romero y García. Así y todo el entrenador viene haciendo las cosas muy bien“.

Las inferiores, la derrota en la final de la Libertadores sub 20, el palo a Ruggeri y el proyecto ideal

Como desde el día 1 en el que regresó a Boca como vicepresidente, ahora como la máxima autoridad, Riquelme ve al semillero xeneize como un punto determinante para su gestión. Por eso, el pasado domingo viajó a Uruguay para ver la final de la Copa Libertadores sub 20, en donde los de Silvio Rudman terminarían perdiendo por 2 a 1 ante Flamengo.

Aún así, Román se mostró feliz por los juveniles y soltó un notorio elogio para ellos, acompañado de un dardo para Oscar Ruggeri, quien suele criticar el proyecto de Boca en su semillero. “Lo que hacen los coordinadores de inferiores es maravilloso, por eso pudimos jugar las últimas finales de Copas Libertadores. Tuvimos que soportar muchas críticas, sobre todo de exjugadores que ahora hacen de periodistas, que deberían decir ‘me equivoqué’. Es una falta de respeto que digan ese tipo de declaraciones“.

En paralelo, JRR reveló que dos casos idóneos para el proyecto de pibes del club son los de Alan Varela y Cristian Medina. Sobre ellos, destacó: “En lo que son las inferiores, el caso de Varela es ideal. Que juegue en el club y que se vaya a Europa y disfrute de la liga en la que está y la Champions. Eso nos hace ser parte de eso. Y Medina es un orgullo. Fue el primero que debutó en nuestra dirección y es un jugador que ya parece viejo por como juega. Nos pone muy contentos su presente“.

El comentario para el Colo Barco, el elogio a Cavani, a Leandro Brey y a Fabra

Cuando fue consultado sobre la salida de Valentín Barco del club de la Ribera, quien se marchó al Brighton luego de que el cuadro inglés ejecute su cláusula de rescisión por pedido del jugador, Riquelme no dio vueltas y se refirió a la falta de experiencia, algo que en el mismo equipo británico ya notaron. “No sé si Barco apuró. Le ofrecimos renovar, estábamos convencidos de que tiene muchas cosas por aprender, todavía no sabemos si es lateral o volante. Lo decíamos nosotros y algunos decían que estábamos equivocados, ahora si lo dice el DT de Brighton está bien. Es lo que pasa“, esbozó contundentemente.

En relación a elogios, el presidente de Boca volvió a repartir grandes palabras para diversos futbolistas del plantel actual. Entre ellos, a Cavani, a quien ahora se le abrió el arco, a Leandro Brey, arquero que está dando sus primeros pasos como profesional, y a Fabra, cuestionado por los hinchas por su rendimiento en los últimos tiempos.

Sobre el uruguayo, Riquelme volvió a rendirse a sus pies. “Es un orgullo tenerlo todos los días en el club. Llega primero y se va último, los chicos lo toman como ejemplo todos los días. Verlo correr, como controla, como juega. Como es Cavani no se dice nada, pero lo que hace es increíble. Puedo hablar todo el día de él. Es el extranjero más importante de todos los tiempos“, señaló.

Luego, sobre el ex arquero de Los Andes, Román expresó: “Brey es un chico muy centrado. Parece más grande, los dos fenómenos que tiene al lado, Romero y García, lo ayudan mucho. Todos los días quiere aprender, cuando le toque jugar lo va a hacer muy bien. Estamos muy contentos con él, le tenemos mucha confianza“. Y por último, sobre Fabra, el presidente xeneize manifestó: “Frank es un jugador fundamental para nosotros, es un crack. Creo que es el extranjero con más títulos en la historia del club. Su baja prensa por ahí le juega en contra“.

El motivo por el que eligió a Diego Martínez como DT de Boca y el mejor equipo argentino en la actualidad

A pesar de elegir a Rosario Central como el mejor equipo del fútbol argentino hoy por hoy, Riquelme se mostró muy conforme con Diego Martínez como entrenador de Boca. Además, por primera vez, contó el motivo por el que éste fue el DT que él eligió para el Xeneize, en lo que fue su primera decisión importante como presidente.

“A Martínez lo elegimos porque en Tigre y Huracán hizo muy bien las cosas. Preguntamos por él y nos dijeron muy buenas cosas. Tuvo un paso previo por las inferiores de nuestro club y conoce a varios chicos que están hoy en primera. En su momento lo quisimos también, pero estaba cómodo en Tigre, y a Huracán no se lo sacamos porque hablamos con él después que él hablara en el club“, reveló Román.

Respecto a Rosario Central, el oriundo de Don Torcuato fue contundente para certificar porqué para él, el Canalla es el mejor equipo de Argentina: “Central es el vigente campeón, es hoy por hoy el mejor equipo del fútbol argentino. Ha hecho las cosas mejor que el resto, por eso ganó. A Russo lo adoro, lo quiero mucho. Se merece lo mejor“.

La frase sobre lo sucedido con Javier Altamirano en el Estudiantes – Boca

La situación que consterna a todo el fútbol argentino también le llegó a Riquelme, quien no estuvo en La Plata para el encuentro pero siguió los acontecimientos desde cerca, solidarizándose con el volante chileno que sufrió una convulsión en pleno partido. “Me tocó ver el partido en Uruguay con los chicos de la sub 20. Creo que nos asustamos todos, lo primero que pedís es que no sea nada grave. Uno se pone en el lugar de la familia en esos casos. Para mi, lo del partido dejó de ser importante, lo que importa es que él y su familia estén bien“, enfatizó empáticamente.

La respuesta a Javier Milei y la posible sanción a Mauricio Macri

Sin mencionar su nombre, Riquelme expresó que no descarta, como Presidente, tomar acciones legales contra Mauricio Macri y Andrés Ibarra por el accionar de ambos en la campaña electoral. Además, trató de irrespetuoso al ex mandamás de la Nación por no haber ido a votar.

“Si vas de presidente o vice y no te presentas a votar, tiene que haber una sanción. Es una falta de respeto a los hinchas y socios. Tus votantes se creyeron todas tus mentiras, te votaron y no fuiste. Es muy triste. Lastimaron mucho al club, estamos felices que cuidamos la institución y evitamos que se queden con el club y se lo adueñen. Está claro que no pueden volver nunca más“, acusó Román contra la oposición.

Luego, en el plano político, Riquelme le respondió a Javier Milei, el Presidente de la República Argentina, quien lo criticó en las últimas horas nuevamente. “Yo tengo mucho trabajo en donde estoy, no me imagino lo que debe tener él. Le deseo la mejor de las suertes a Milei, lo que más quiero es que mi país le vaya bien. Amo mi país, y siempre deseo que el que dirija nuestro país lo haga de la mejor manera posible. Que un Presidente ya sepa mi nombre para mi es un montón, soy un ciudadano más. Le mando un saludo“, cerró.