¿Juega Villa en Boca vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2023?

Esta noche, el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, será testigo de uno de los partidos más emocionantes de la Copa Libertadores 2023.

Boca Juniors, se enfrentará a Colo Colo, por la quinta jornada de la fase de grupos del torneo internacional. Sin embargo, la atención se ha desviado de la preparación del encuentro en Sebastián Villa, jugador que ha entrando en la polémica nuevamente en la semana pasada.

¿Juega Villa en Boca vs. Colo Colo por la Copa Libertadores?

Villa, uno de los futbolistas más destacados del cuadro xeneize, ha estado en el ojo del huracán en los últimos días debido a una condena por violencia machista.

De esta forma, tras ser condenado a 2 años y un mes de prisión, el ex Tolima se despidió de sus compañeros la semana pasada y no volverá a jugar en el cuadro “Xeneize” por lo que no será parte del cruce ante el equipo chileno.

Colo Colo, el favorecido tras la ausencia de Villa

Por otro lado, Colo Colo llega a este duelo con la expectativa de aprovechar la situación adversa que atraviesa Boca Juniors. La ausencia de Villa podría representar una ventaja para el equipo chileno, que buscará sumar puntos vitales para acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido, que se jugará a las 21:00 (hora local), será transmitido en vivo y en directo por los canales Fox Sports, Fox Sports 1 y ESPN 4. A su vez, también se podrá ver en VIVO por Star+.