El nombre de Kevin Zenón está en el radar de Boca desde hace varias semanas y su llegada no termina de concretarse por diferentes motivos. Se habló de números y hasta del interés de otros equipos del exterior. Ahora, el propio jugador rompió el silencio y apuntó contra Luis Spahn, presidente del Tatengue.

El mediocampista tomó la palabra luego de la victoria por penales en un amistoso ante Nacional de Uruguay y no tuvo filtro tras ser consultado sobre las charlas con el Xeneize: “Mucho no puedo hablar del tema. Deberían preguntarle al presidente, que es el que pone trabas, no yo”.

En diálogo con ESPN, agregó: “Es difícil no pensar, pero hay que estar focalizado en los entrenamientos y ser profesional. Tengo la cabeza en cualquier lado. Escucho una cosa y me dicen otra. Quiero que se solucione lo más rápido posible para estar más tranquilo”.

Qué dijo el Kily González sobre la posible partida de Zenón

Al director técnico tampoco le agrada la situación que atraviesa su dirigido, más aún con la incertidumbre de saber si podrá o no contar con él para el resto de la temporada. El estratega se refirió a la situación y pidió que se resuelva pronto.

“Es difícil para el chico especialmente. Obvio que a todo el mundo le gusta estar en clubes como Boca. Uno trata de que se focalice en esto y el tiempo dirá si se hace o no”, aseguró el entrenador del Tatengue, que agregó: “Él la está pasando mal, no está bueno. Ojalá que le encontremos la vuelta para que se solucione y se quede o se vaya”.

Los números de Zenón en Unión

Zenón tiene 113 partidos oficiales disputados con la camiseta de Unión. Allí convirtió 6 goles y dio 10 asistencias. Además, recibió 5 amonestaciones y nunca fue expulsado. En total, acumula casi 6500 minutos jugados en Primera División.