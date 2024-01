Con Boca esperando la llegada de refuerzos para terminar de dar forma al plantel que tendrá a disposición Diego Martínez para afrontar las competencias oficiales que tendrá por delante este año, ya partió una figura como Valentín Barco y suenan otros nombres importantes como candidatos a dejar el club, como Darío Benedetto, Pol Fernández o Marcelo Weigandt.

Así como Pipa dijo más de una vez que no jugaría en otro equipo de Sudamérica que no fuera el Xeneize, se rumoreó que los otros dos podrían reforzar a un rival directo en las competencias domésticas: Rosario Central, último campeón de la Copa de la Liga que es dirigido por el último entrenador campeón de Copa Libertadores con Boca, Miguel Ángel Russo.

Tras la presentación de Mauricio Martínez, Franco Ibarra y Agustín Bravo como los tres primeros refuerzos del Canalla para 2024, el DT fue consultado por ese supuesto interés en los jugadores de Boca: “Pol y Weigandt son cuestiones periodísticas”, dijo en diálogo con TyC Sports para terminar con las especulaciones.

Si bien reconoció tener una comunicación telefónica a fin de año con Juan Román Riquelme, con quien mantiene una muy buena relación, explicó que nada tuvo que ver con el pedido de futbolistas para reforzar el plantel de Rosario Central: “Con Román hablé en fin de año. Estaba muy contento con el logro que había tenido, después del triunfo de él en las elecciones. No volvimos a hablar. Yo estoy en una cosa, él en otra”, señaló.

Y remarcó: “Lo demás son cosas periodísticas, por encima de otras. Nosotros estamos tranquilos y él está con el quilombo de Barco. Conozco la realidad de Boca más que nadie y conozco los tiempos de él. En la gente del fútbol hay que saber elegir los tiempos, pero no hemos hablado de nada, más que desearnos suerte”.

La situación de Campaz

Russo se encargó también de explicar cuál es la situación entre Rosario Central, Gremio y Jamilton Campaz, la gran figura de su equipo el último semestre. “Conozco la relación por Campaz. Tenemos el 50% con Gremio. Todo funciona después de Reyes, ja. En definitiva eso lo manejan Gonzalo (Belloso, presidente) y Carolina (Cristinziano, vice). Yo no pregunto tampoco, cuando tengamos una información nueva me la van a decir”, dijo.

Y agregó: “Uno se acostumbra a todo esto de que los papeleríos llevan tiempo. Yo no corro el riesgo de perderlo, las cosas son complejas en papelería y todo lleva su tiempo y su forma. No me preocupa, pero sí después habrá que ponerlo en forma pero son cosas normales. Cuando te deseperás entrás en un terreno que no es el ideal”.

Los números de Miguel Ángel Russo con Central en 2023

En su quinto ciclo como entrenador de Rosario Central, Russo logró dar al equipo un salto de calidad que lo llevó a dejar de pensar en la permanencia en Primera División y lo volvió tan ambicioso que terminó conquistando la Copa de la Liga. En total, dirigió 47 partidos el último año, consiguiendo 18 victorias, 19 empates y sufriendo 10 derrotas.