Este miércoles Boca Juniors y Almirante Brown chocan por los 16avos de final de la Copa Argentina en un duelo crucial porque el Xeneize expone sus jerarquía ante un equipo que lucha por mantener la categoría en la Primera Nacional. En este contexto, Daniel Bazán Vera, ídolo y actual entrenador de la Fragata, dialogó en exclusiva con BOLAVIP y palpitó el gran duelo.

-¿Cómo están viviendo esta previa de partido?

-La verdad que bien, con mucha ilusión y mucha expectativa de hacer el mejor partido y de estar a la altura de las circunstancias. Lo vamos a afrontar con mucho sueño, muchas ganas de hacer un buen partido con todo lo que significa para nosotros.

-¿Qué es hacer un buen partido para Almirante Brown?

-Es estar siempre en partido que no nos saquen una ventaja abultada, para que eso no pase tenemos que estar siempre bien predisputesiy disputar cada pelota como si fuese la última. Si nosotros nos mentalizamos de que tenemos que estar siempre en partido y darle la responsabilidad a Boca tendremos muchas posibilidades de hacer un buen partido

–¿Es el partido del año para ustedes?

-Sí, para nosotros es muy importante por lo que representa al rival, no te olvides que nosotros tenemos que jugar nuestro campeonato que empieza el lunes que viene, contra Atlanta, y eso también es importante. A nosotros no nos sirve de nada dar un golpe contra Boca y después no hacer una buena campaña o no salir de la situación que estamos atravesando en nuestra categoría.

–¿Crees que un poco lo que se dio entre Temperley y River le abre esa llama de esperanza a los equipos del Ascenso?

-Creo que por más que no se hubiesen dado esos resultados, las ilusiones siempre están porque la Copa es normal que pase eso porque los equipos de Primera tienen una responsabilidad mucho más grande de tener que ganar y sobre todo si se trata de Boca. Pero como te dije recién, tenemos que hacer nuestro partido, llevar a Boca a nuestro terreno y hacer mas un partido del Nacional B que de Primera División. Ahí va a estar más la realidad de nuestro juego y de ver cómo usamos la inteligencia para llevar a Boca en ese partido.

-¿Qué es hacer un partido de Primera Nacional?

-Mantener una presión, estar siempre encima del jugador, hacer un partido trabado, eso es lo que realmente tenemos que hacer.

-Cuando fue lo de Temperley con River, hablé con el jugador Juan Mavilla que se había ido a comprar unos botines antes del partido. ¿Qué historias así hay en Almirante Brown?

-Yo no vi algo así, pero sí obviamente el estado de ánimo, los entrenamientos son distintos, la cabeza se predispone de otra manera, el hecho de preparar estas previas con este tipo de notas, de saber de que todos nos vamos a sentir como un equipo de primera división, el entorno y lo que genera Boca.

-¿Y a vos qué te genera como hincha?

-Muchísimo orgullo. Si bien hemos jugado con River y con Independiente pero con la desgracia de que a ellos les ha tocado descender, este caso es por mérito propio lo vamos a jugar y es la primera vez que enfrentamos a Boca en un partido tan decisivo y que me toque ser el entrenador en este momento a mí me enorgullece.

-Hablando de entrenador, ¿lo conocés a Diego Martínez?

-Lo conozco de haber jugado en contra y de que tuvo un paso por Almirante Brown, pero no tengo una relación de decir que he conversado con él. En el Ascenso nos conocemos todos, sé que es una gran persona, un gran entrenador que le ha costado muchísimo legar a donde llegó y viéndolo a él nos despierta ilusión a todos los técnicos del Ascenso. Es una motivación que antes como jugador nos provocaba ver a Garrafa Sánchez en Primera, rompiéndola y marcando la diferencia. Ahora que lo vemos a Martínez, a Orsi y Gómez en Platense, obviamente que eso a los técnicos del Ascenso nos motiva el hecho de que saber que en cualquier momento podemos dar el salto también.

-Lo ven como una referencia a Diego Martínez.

-Claro, por lo que representa para el Ascenso, sin dudas.

-Más allá de este partido, a vos qué te pasó cuando te llamó Maxi Levy para agarrar las riendas de Almirante?

-Mucha emoción obviamente, estoy uy feliz de estar en el lugar donde estoy y muy agradecido por esta oportunidad, y tratando de hacer las cosas bien y que estén confiando en mí es muy importante.

-A Maxi Levy ya lo conocías del club, de la tribuna…

-Sí, lo conozco a Maxi, casi que somos familia, porque una relación familiar muy fuerte. Él con toda su familia nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. De la tribuna no, de la vida y después la relación se empezó a acrecentar mucho más y se hizo mucho más fuerte.

-Hace poquito leí una nota que te hicieron en donde hablabas de que te gustaría ser presidente de Almirante Brown pero que no te gustaría competir contra él.

-Porque nosotros con las familias no competimos y eso en Almirante Brown lo vengo diciendo hace 20 años. Obviamente que en este momento todo se mezcla, todo se dice y todo se hace, pero está clarísimo que nosotro entre familia no competimos.

-Con respecto al partido, ¿algún resultado que palpites?

-Lo ganamos nosotros.

-…

-Te quedaste callado, como que te sorprendió.

-No, no.

-Está bien que piensen eso.

-No, al contrario, me gusta.

-Te lo dije muy seguro y te sorprendió. Yo estoy seguro de que ganamos porque nos preparamos para ganar y competir con nuestras armas. Vamos a ir a hacer un lindo quilombito.

-¿La idea es ganar en los 90 minutos, no llegar a penales entonces?

-Nosotros nos preparamos para los 90 minutos, después el partido dirá. También sabemos contra quien jugamos, Boca es uno de los mejores de Argentina y de Sudamérica. Pero nosotros con nuestras armas, motivación y nuestros sueños vamos a ir a hacer todo lo posible para que el resultado sea a favor nuestro. Después podemos ganar., empatar o perder, pero yo voy con toda la ilusión de que lo vamos a ganar seguro.

-¿Hay miedo por el arbitraje?

-No, ¿cómo vamos a tener miedo del arbitraje?. Lo que pasa es que estamos en un momento en donde todos desconfían de todos y yo me puedo equivocar y el árbitro también, tenemos que sacarnos eso de que porque jugamos con uno nos puede perjudicar. Tenemos que hacer un juego limpio y el árbitro se puede equivocar, por qué no. Hay jueces que imparten justicia y también se equivocan, entonces no tenemos que pensar en eso. Yo pienso que vamos a hacer un buen partido, que lo vamos a tratar de hacer muy entretenido, que a Boca le cueste convertir y después no estar pensando si el árbitro se equivoca y no. Nosotros tenemos de tratar de no equivocarnos nosotros para no pasarla mal, nada más.

-Me ha pasado que he entrevistado otros técnicos y dirigentes que enfrentan a los grandes en Copa Argentina y me han contado que siempre aparece alguien, tal vez de afuera, que trae un premio extra para los jugadores. ¿En Almirante pasó algo similar?

-No, nuestro premio es ganarle a Boca y el jueves estar en todos los noticieros. Más motivación que jugar contra Boca no hay. No creo que haya jugador de Almirante Brown que hoy le vengan a decir que le van a dar premio doble y que lo incentive mas. Nosotros sabemos que jugamos con Boca y más motivación que esa no tiene que existir.