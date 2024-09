Luego de la derrota de Boca en La Bombonera contra River por 1 a 0 en el Superclásico correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional, ocurrió un hecho particular con el arquero Sergio Romero, ya que tuvo una pelea con un hincha que lo insultó cuando entraba al túnel para irse al vestuario.

“La con… de tu madre, hijo de mil p…”, se leyó en los labios de Chiquito mientras encaraba a un hincha que estaba en la platea, que lo habría insultado por su desempeño en el encuentro. Debido a esto, la dirigencia del elenco de la Ribera, tomó una contundente decisión para con el arquero.

Según lo informado por el periodista Marcos Bonocore, Boca va a sancionar fuertemente a Sergio Romero después de lo ocurrido ayer en La Bombonera. Por el momento, no se sabe cuál será la sanción, pero el accionar del arquero cayó muy mal puertas adentro, y piensan que todo lo que hizo está mal.

Posteo de Marcos Bonocore.

Además, el periodista Augusto César informa que en el Xeneize hay mucho enojo con la actitud de Chiquito, y que la dirigencia va a analizar los videos para identificar a los socios y que hizo exactamente Romero. “Las imágenes complican mucho al jugador”, cerró afirmando que el arquero está complicado.

Posteo de Augusto César

Por otro lado, el misionero no solo está expuesto a una sanción por parte de Boca, sino que además de haber recibido una contravención de parte de la policía, se expone a un castigo por incitar al desorden después del cruce que tuvo con el hincha.

Al respecto de esto, el periodista César Luis Merlo informó que el fiscal Maximiliano Vence está investigando la causa, y salvo que arregle una probation como suele suceder, la pena es de multa de 10.000 a 50.000 pesos o de 5 a 30 días de arresto, y al ser deportista, la sanción se eleva al doble.

Posteo de César Luis Merlo.

La frase de Chiquito Romero tras el escándalo

En zona mixta, tras la derrota y el escándalo, el arquero de Boca habló más en frío y soltó una declaración sobre el asunto: “Quiero ofrecerles mi disculpa a los hinchas de Boca por la situación del final. Cuando el muchacho me putea, estaba con la sangre caliente y se me fue la cabeza“.

Al ser consultado puntualmente sobre qué le dijo el socio del Xeneize para hacerlo enojar tanto, explicó: “El muchacho me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente me estaba yendo tranquilo, caliente pero tranquilo, y bueno, me encontró, se me fue la cabeza y volví”.

En este sentido, agregó: “No quería que suceda, le ofrezco disculpas porque estuve mal con la reacción, tendría que haberlo dejado pasar e irme. Está también en su derecho de expresarse y ya está”.