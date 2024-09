Después de que River le ganara a Boca en La Bombonera, Chiquito Romero protagonizó un momento de tensión camino al vestuario al cruzarse con un hincha en la platea. La escena, que fue captada por varias cámaras, se viralizó y el arquero salió a disculparse.

En zona mixta, el ex Selección Argentina se refirió directamente a lo sucedido: “Antes que nada voy a arrancar por lo importante, no es que el partido no lo sea, pero ofrecerle mis disculpas al hincha de Boca por la situación final, cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue a la cabeza. Obviamente que ni yo ni nadie sale a jugar un partido para perderlo”.

Al ser consultado puntualmente sobre qué le dijo el socio del Xeneize para hacerlo enojar tanto, explicó: “El muchacho me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente me estaba yendo tranquilo, caliente pero tranquilo, y bueno, me encontró, se me fue la cabeza y volví”.

En este sentido, agregó: “No quería que suceda, le ofrezco disculpas porque estuve mal con la reacción, tendría que haberlo dejado pasar e irme. Está también en su derecho de expresarse y ya está”.

El cruce de Chiquito Romero con un hincha

ESPN mostró nuevas imágenes del momento de tensión entre Romero y este hincha de Boca. El arquero había bajado directo al vestuario, pero luego volvió a subir directo al campo para encararse directamente cara a cara con este hincha que lo había insultado.

Cuando estaba frente a frente con este plateísta, personal de seguridad y algunos colaboradores de Boca tuvieron que salirle al cruce para evitar un escándalo mayor. Romero, visiblemente enojado, cuando estaba bajando nuevamente al vestuario, volvió a encararse con este hincha, aunque allí tuvieron que separarlo algunos jugadores, entre ellos Leandro Brey, Milton Giménez y hasta Edinson Cavani.