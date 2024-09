Boca perdió el Superclásico por 1 a 0 con el gol de Manuel Lanzini en el primer tiempo del mismo. Desde el momento del tanto en contra hasta la finalización del partido, en La Bombonera se vivió un clima tenso en el que los hinchas cuestionaron al equipo y pidieron que mejoren el rendimiento. Con el correr de los minutos, en el final del encuentro se llegó a un contexto que convirtió al estadio en una caldera, llegando a su cúspide en un cruce entre un hincha puntual y Chiquito Romero.

Cuando los jugadores ya se habían ido al vestuario tras la derrota, el arquero de Boca regresó a la zona cercana de las escaleras y se plantó cara a cara contra un simpatizante xeneize que lo insultó por la bronca de la caída en el encuentro.

A Romero lo tuvieron que frenar empleados del club y compañeros del plantel como Leandro Brey y Milton Giménez, y la situación no escaló a mayores porque fue enviado rápidamente a los vestuarios.

Debido a esta situación, el arquero de Boca podría recibir sanciones reglamentarias dentro del club. Mientras tanto, a Sergio Romero le llegó un primer castigo por el incidente con los hinchas, ya que el periodista Diego Monroig reveló que el misionero recibió una contravención de parte de la policía.

Esto significa una infracción en el Código de Convivencia Ciudadana, que si bien es más leve que un delito, aunque tienden a recibirse sanciones civiles al respecto, tales como multas o servicio comunitario. Desde Boca aún no notificaron posibles sanciones para el arquero ni para el hincha con el que se peleó, pero el episodio ocurrido tras el Superclásico marca un antes y un después en la relación entre Chiquito Romero y los hinchas xeneizes.

La frase de Chiquito Romero tras el escándalo

En zona mixta, tras la derrota y el escándalo, el arquero de Boca habló más en frío y soltó una declaración sobre el asunto: “Quiero ofrecerles mi disculpa a los hinchas de Boca por la situación del final. Cuando el muchacho me putea, estaba con la sangre caliente y se me fue la cabeza“.

Al ser consultado puntualmente sobre qué le dijo el socio del Xeneize para hacerlo enojar tanto, explicó: “El muchacho me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente me estaba yendo tranquilo, caliente pero tranquilo, y bueno, me encontró, se me fue la cabeza y volví”.

En este sentido, agregó: “No quería que suceda, le ofrezco disculpas porque estuve mal con la reacción, tendría que haberlo dejado pasar e irme. Está también en su derecho de expresarse y ya está”.

El cruce de Chiquito Romero con un hincha

ESPN mostró imágenes del momento de tensión entre Romero y este hincha de Boca. El arquero había bajado directo al vestuario, pero luego volvió a subir directo al campo para encararse directamente cara a cara con este hincha que lo había insultado.

Cuando estaba frente a frente con este plateísta, personal de seguridad y algunos colaboradores de Boca tuvieron que salirle al cruce para evitar un escándalo mayor. Romero, visiblemente enojado, cuando estaba bajando nuevamente al vestuario, volvió a encararse con este hincha, aunque allí tuvieron que separarlo algunos jugadores, entre ellos Leandro Brey, Milton Giménez y hasta Edinson Cavani.