La Justicia porteña le ordenó a Boca postergar las elecciones, pautadas originalmente para el sábado 2 de diciembre, al domingo 3. Esto surgió por un pedido de la La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), ya que sus socios practicantes no pueden presentarse a votar el día elegido.

Tras haber sido notificados de esta decisión, el oficialismo del Xeneize, que hace rato viene preparando la “fiesta” para el sábado, decidió apelar el fallo. Sin haber emitido ningún comunicado formal al respecto, el club dejó una discreta respuesta en sus redes sociales.

“¡Faltan 8 días para una fiesta histórica!”, escribió el Xeneize junto a un video que muestra cómo se prepara La Bombonera para las elecciones. Para que no queden dudas, el mismo termina con un desafiante “2-12”, dejando en claro que, para el club, la fecha no se mueve.

Qué dice el fallo de la Justicia

El pedido se realizó con el fin de “establecer si el club Boca Juniors incurre en una conducta discriminatoria al establecerse como fecha de los comicios para la renovación de autoridades el venidero sábado 2 de diciembre de 2023, privándose así a un grupo numeroso de socios y socias de la institución que profesan la religión judía de hacerse presente en el lugar de las elecciones para emitir el sufragio”.

“Al realizarse dichas elecciones un día sábado, fecha en el que se celebra el shabat para dicha comunidad, la circunstancia de existir actividades prohibidas como trasladarse en vehículos propios o transporte público, realizar transacciones, usar teléfono o realizar cualquier trabajo, genera un contexto en el cual el grupo aludido es impedido de participar en los comicios del club del cual son hinchas”, agrega.

Qué dijo Riquelme de las elecciones

Tras la derrota de Boca ante Estudiantes por la Copa Argentina, el vicepresidente palpitó las votaciones: “En estos años somos los que más títulos ganamos, el que más chicos hizo debutar. Hemos agarrado el club con deudas. Hemos traído a una estrella gigante como Cavani, Benedetto… Con el lío que tiene nuestro país. Hay que hablar de las cosas buenas. El club ha crecido muchísimo deportiva y económicamente. Nos dieron el club con deuda. Hoy tenemos 30 millones a favor”.

Después, disparó contra la oposición: “¿Cuál fue la época más importante de nuestro rival de toda la vida? Desde 2014 a 2019. Cuando estuvo el anterior dirigente. Y nadie lo dice. El hincha votará el 2 de diciembre, será una fiesta y los socios podrán pisar La Bombonera que es su casa, es de los hinchas, no de nosotros. El hincha lo tiene fácil. O vuelve a hacerle caso a este señor (en alusión a Macri) que puso a Angelici y ahora puso a Ibarra. El rival nuestro vivió los 5 años más importantes cuando este señor eligió un presidente”.

“Las elecciones las vamos a ganar, sino no me presentaría. Son las más fáciles de la historia: ser un club de fútbol o uno que lo usen para política. Si no me presento, mi mamá me mata. No puedo aflojar, ni en pedo”, cerró.