El 4 de julio de 2012, Boca se pegó un golpazo no solo por haber perdido la final de la CONMEBOL Libertadores contra Corinthians, sino por la posterior salida de Juan Román Riquelme. Tras ese 0-2, el 10 anunció que se marchaba del club por sentirse “vacío”. Para muchos, los rumores en la previa terminaron repercutiendo en el campo de juego.

Con el correr de los años, fueron muchos los integrantes de aquel Xeneize que aseguraron que ese complicado vestuario estaba afectado por lo que podía suceder. Casi 12 años después, Walter Erviti se refirió a aquel momento y aseguró que la caída no tuvo nada que ver con lo que sucedía con Román.

“Nosotros no teníamos ningún tipo de información ni él había hablado con nosotros. Estábamos acostumbrados a los rumores a su alrededor. No sabíamos nada y estábamos pendientes del partido. Él transmitió también esa calma y ese deseo de poder ganar“, aseguró el actual entrenador en ESPN.

Y agregó: “Román es una persona muy particular cuando empieza a vivir y a sentir el partido, cómo te lo transmite, ser la voz de mando adentro del vestuario, cómo lidera. Y era el mismo de siempre, entonces no había manera de suponer que estaba pasando algo raro”.

“Jugamos esa final con la convicción de que estábamos a la altura de poder competir contra un gran equipo. Sentimos un golpe muy duro cuando nos empataron sobre la hora en la Bombonera porque sabíamos que ganando, en la revancha las cosas cambiaban”, cerró.

Qué dijo Falcioni sobre la final perdida con Corinthians

Hace unos meses, en diálogo con TyC Sports, el técnico aseguró: “Lo perdimos antes de jugarlo. Estoy seguro que lo ganábamos. Hubo muchas cosas en la previa, muchos jugadores se sintieron tocados por el anuncio de Riquelme. Lo noté en el hotel antes del partido”.

Y agregó: “No me enojé con nadie, sí con un jugador que tenía mucha amistad con Riquelme y lloraba porque se retiraba. Yo le dije: ‘A lo mejor no jugás nunca más una final de la Copa Libertadores. Por eso tenés que llorar’. Y realmente no la jugó nunca mas”.

El anuncio de Riquelme post derrota en Brasil

Tras el 0-2 con doblete de Emerson Sheik, Riquelme se paró ante los micrófonos e hizo el anuncio: “Me siento vacío, no tengo más nada para darle al club. Es una decisión mía, soy hincha de este club y no puedo jugar a la mitad. Quiero estar con mi familia y comer asado con mis amigos. Voy a ver si ellos quieren que siga jugando, pero acá no va a ser”.