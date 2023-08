Después de una espera que se hizo mucho más larga de lo que esperaba, Marcos Rojo pudo volver a defender la camiseta de Boca durante alrededor de diez minutos en el Gran Parque Central, reemplazando a Cristian Medina en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Nacional.

Ese ingreso no hizo más que reforzar el bloque defensivo de un equipo que Jorge Almirón planteó con un primer objetivo muy claro: no perder. Si se podía conseguir algo más, mucho mejor. No se pudo y fue empate sin goles para definir la serie el próximo miércoles en La Bombonera.

De cara a dicho encuentro, el propio Marcos Rojo se mostró convencido de que Boca sacará su boleto a octavos de final, especialmente porque llegará a ese encuentro muy fortalecido respecto al equipo que el entrenador tuvo disponible en Uruguay.

“Lo definimos en casa, con el plantel ya más completo. Con Edi (Cavani), con el Pipa (Benedetto), así que ahora hay que preparar ese partido para el que tenemos una semana para trabajar”, dijo el defensor y referente del equipo Xeneize pensando en la vuelta.

Rojo también manifestó las sensaciones que le dejó su regreso a las canchas después de nueve meses entre distintas lesiones: “Estaba muy ansioso. Había hablado con el técnico antes y sabía que iba a tener oportunidad de volver. lo disfruté mucho”, señaló.

