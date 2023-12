La fuerte amenaza de Blas Giunta: "Si no gana Román, me voy de Boca"

Finalmente este domingo se llevarán a cabo las elecciones en Boca, esto tras resolverse la cuestión judicial que dilató la votación por la denuncia de la oposición acerca de las presuntas irregularidades en el padrón.

La expectativa por los resultados no solo se vive puertas para afuera, como lo ha demostrado la hinchada del Xeneize con sus movilizaciones. Blas Giunta, coordinador de las Inferiores del club, habló sobre lo que podría pasar el domingo en La Bombonera y fue tajante.

“Si no gana Román, yo me voy de Boca”, aseguró el exfutbolista del club de La Ribera en una entrevista con el medio partidario Boca Pasión Total. Luego, fundamentó: “Con estos tipos estuve 20 años sin poder entrar a la cancha. Estar en La Bombonera me hace sentir como que volví a jugar”.

Blas no solo banca a muerte a Riquelme, candidato por el oficialismo, sino que mantiene una cuestión personal con el macrismo. “Yo estuve veintipico de años afuera de Boca por toda esta gente que quiere agarrar el club, que me marginaron totalmente y tuve que trabajar en otros equipos”, expresó.

La intimidad de Román previo a las elecciones

Después de semanas plagadas de entrevistas en los principales medios, Juan Román Riquelme se preservó de cara a las elecciones del domingo en La Bombonera y fue Blas Giunta el que contó cómo el ídolo vive la previa a la votación.

“Román está tranquilo, siempre con la verdad por delante y ahora feliz por la resolución de la Justicia. Lo que más quería era poder votar este año”, aseguró el histórico mediocampista del Xeneize. Hay clima optimista en el oficialismo.