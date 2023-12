Carlos Bianchi es el mejor entrenador de la historia de Boca y a lo largo de todos sus años al frente del Xeneize tuvo una infinidad de jugadores. Uno de los más llamativos fue Mikael Yourassowsky, el único belga que vistió la camiseta del club de la Ribera. Te contamos cómo se dio su llegada, los partidos que jugó, por qué se fue del club y cómo continuó su carrera.

¿Cómo llegó Yourassowsky a Boca?

Mikael Yourassowsky había estado a prueba en la cantera de Barcelona y a comienzos de 2002 llegó a Boca para terminar su formación. Es difícil entender cómo un futbolista de Bélgica termina en un club argentino, pero en el caso de Yourassowsky no es tan extraño ya que su representante era Antonio Rubulotta, de nacionalidad argentina y así fue que lo acercó al Xeneize.

“Mi sueño es jugar, algún día, con el primer equipo. De todos modos, es una escuela extraordinaria y me servirá para el resto de mi carrera”, le dijo Yourassowsky al Diario Olé tras su arribo al país.

Los partidos que jugó

Yourassowsky hizo su estreno oficial en Boca el 20 de junio de 2004, tres días antes que el Xeneize juegue el partido de ida por la final de la Copa Libertadores ante Once Caldas. El encuentro terminó 0 a 0 en la Bombonera y Yourasskowsky tuvo una buena actuación en el lateral por izquierda. De hecho, Carlos Bianchi habló de su rendimiento una vez terminado el partido: “Mikael es un chico bastante sano, que no tuvo la preparación de un futbolista argentino. Tuvo una buena actuación: mostró frialdad, garra y buen manejo de la pelota”.

Una semana más tarde, el 27 de junio y en el medio de las finales de la Libertadores ante Once Caldas, Mikael Yourassowsky disputó su segundo partido oficial en Boca. Fue en la caída por 1 a 0 ante San Lorenzo en condición de visitante. Luego de ese duelo, el belga disputó un partido más: fue un amistoso de pretemporada ante Chivas de Guadalajara y ese fue su último encuentro con la camiseta del Xeneize.

Una dura lesión y adiós a Boca

Yourassouwsky sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla y eso lo marginó de las canchas varios meses. Cuando se recuperó no fue tenido en cuenta en Boca y tuvo que emigrar. Lo hizo al fútbol europeo, aunque a clubes bastante menores. Sin dudas, que en el currículum del belga, el club más importante en el que jugó fue en Boca Juniors.

¿Cómo siguió la carrera de Yourasskowsky?

Tras su corto paso por Boca, Mikael Yourassowsky pasó a Pontevedra de España y luego de una temporada en el fútbol español, el belga se fue al fútbol de Grecia -donde jugó en tres clubes menores- hasta pasar al Mexiquense de México en 2009. Luego estuvo en Rijeka de Croacia, en Toronto de la MLS y finalmente en Dender de Bélgica, donde dejó la actividad profesional en 2015 a los 32 años de edad.

Yourassowsky habló de su paso por Argentina

“Al principio no me gustaba el mate, después me acostumbré, pero a veces me quemo la lengua con el agua”, afirmó el belga hace un tiempo en diálogo con el Diario Olé. Es cierto que el paso de Mikael Yourassowsky solamente será recordado por haber sido el único belga en la historia de Boca, pero para él fue un gran aprendizaje que luego le sirvió para su carrera, que no fue para nada mala.