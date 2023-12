Una de las mejores apariciones del fútbol argentino de los últimos años fue la Thiago Almada, el futbolista que se formó en Vélez, fue transferido en una cifra millonaria a la MLS y fue campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. El propio Almada contó que estuvo muy cerca de jugar en Boca, club del que es hincha toda su familia.

Almada estuvo a punto de jugar en Boca

“A mí me llamó Maddoni y me invitó a un entrenamiento en el Club Parque. Anduve bien ese día y me dijo: ‘El jueves vení a probarte a Boca, cancha de 11’. Yo ya estaba en Vélez en ese momento y mi viejo no quería saber nada. Mi vieja quería que vaya a Boca, mis hermanos también y mi viejo quería que siga en Vélez porque le gustaba el club. Mi viejo es hincha de Boca, pero me veía bien en Vélez”, le contó Thiago Almada a Sofía Martínez en Alma en el Juego.

¿Por qué Almada no volvió a Boca si había quedado en la prueba?

El futbolista reveló la razón por la que no volvió al Xeneize y decidió continuar en Vélez: “Fui a Boca, quedé y cuando estaba por fichar fui al médico en La Bombonera. Me saltó un soplido, nos fuimos y no volví más”.

El gran paso de Almada por Vélez y su llegada a la MLS

En el segundo semestre de 2018 se dio el debut de Thiago Almada en la Primera de Vélez. No es sorpresivo que el club de Liniers saque tantos talentos desde sus Inferiores y Almada es uno de los casos más emblemáticos. Permaneció en el Fortín hasta fines de 2021, cuando Atlanta United vino a la carga por él y desembolsó 16 millones de dólares para llevárselo. En total disputó 101 partidos en Vélez, marcó 24 goles y brindó 10 asistencias.

La participación de Thiago Almada en Qatar 2022

Lionel Scaloni citó a Thiago Almada al Mundial de Qatar para reemplazar a uno de los lesionados de último momento y el ex Vélez se sumó junto a Ángel Correa, en lugar de Nicolás González y Joaquín Correa.

En los dos primeros partidos no tuvo participación, pero ante Polonia, por la tercera fecha del Grupo C, Lionel Scaloni mandó al futbolista de Atlanta United a la cancha a los 84 minutos en lugar de Alexis Mac Allister y así fue que Almada tuvo su debut mundialista. Fueron sus únicos minutos en la Copa del Mundo.