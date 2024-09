En el medio de la polémica por su cruce con los hinchas y la sanción, Mariano Closs se refirió al presente de Sergio Romero. En ESPN F12, el periodista fue contundente a la hora de hablar del presente futbolístico de Chiquito y su reacción en el final del Boca vs. River.

“¿Cómo te vas a pelear con la gente? Esto no se vio nunca. Había chiquilines ahí. No sé lo que le dijeron y no importa, es insólito. Los hinchas te insultan y te aplauden siempre. Si por cada hincha que te insulte, te vas a trepar del alambre…“, comenzó diciendo el popular relator en su programa.

Haciendo referencia a su rendimiento, continuó: “Cuando sos responsable de algo, vos sentís que te están hiriendo en el lugar donde más te duele. La pifia con el pie derecho en un arquero de esta categoría es algo muy llamativo. Un jugador en un terreno perfecto no puede errar un pelotazo“.

“La reacción es pensada, si no no sube. Él pensó en él. Con esa tranquilidad con la que sube a buscar a la persona que había mirado, para mi lo tenía pensado. Si no, no sube con esa lentitud. Le tocaron el orgullo, le hicieron saber que viene atajando mal, él lo sabe y reacciona. No midió las consecuencias“, sentenció.

Marcos Rojo, también señalado

Previamente, el conductor había hecho referencia al nivel futbolístico de Marcos Rojo, quien se retiró del Superclásico silbado y reprobado por los simpatizantes en La Bombonera.

“Es llamativo que los árbitros no lo expulsen. Es raro, porque tiene situaciones como para ser llamado por el VAR. El codazo (a Colidio) que va al piso es innecesario. A Rojo le dejan varias de más. Yo creo que los silbidos pasan porque sale. Siempre está saliendo“, soltó.

El comunicado de Boca por la sanción a Romero

“El Club Atlético Boca Juniors quiere informar por este medio a todos los socios, socias y simpatizantes que, con motivo de los hechos de conocimiento público acontecidos al finalizar el partido disputado en La Bombonera el pasado sábado, se ha tomado la decisión que nuestro jugador Sergio Romero no será convocado para los dos próximos partidos que tenemos que disputar (ante el Club Atlético Belgrano de Córdoba y la Asociación Atlética Argentinos Juniors)“.

“Asimismo, hacemos saber que han sido identificados los tres simpatizantes que provocaron el hecho referido, a quienes se les aplicarán las medidas que correspondan. Nuestro Club debe ser una gran familia, compuesta por los hinchas, jugadores, empleados y directivos“.

“Por lo tanto, nos debemos todos un respeto mutuo en todo momento y estar unidos por el bien del Club, disfrutando del deporte y de las competencias donde Boca intervenga, alentando y participando todos juntos, en paz y armonía“.