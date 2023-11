Mientras en el mundo Boca se van poniendo a tono con lo que será el histórico cruce frente a Fluminense, el cual se disputará el sábado 4 de noviembre en el Maracaná, del otro lado del Atlántico empiezan a pispear qué pasará en la final de la CONMEBOL Libertadores.

Tras lo que fue la entrega del Balón de Oro, donde Julián Álvarez quedó en el séptimo lugar, reveló en diálogo con TNT Sports que Bernardo Silva, uno de los jugadores emblemáticos de Manchester City, le preguntó por la final del certamen continental que disputarán el Xeneize y el Flu.

“Hoy me preguntaba Bernardo, por ejemplo, quiénes estaban en la final de la Libertadores. Veremos qué pasa y después ver en diciembre” , expresó la Araña luego de la ceremonia que se llevó a cabo en tierras parisinas, donde fue Lionel Messi quien se quedó con el galardón.

El ex delantero de River ya se había manifestado, por medio de la cuenta oficial que los Citiziens poseen en TikTok, sobre lo que sería la final de la CONMEBOL Libertadores. Pero ahora destacó que el mediocampista portugués, como así también ocurre con Erling Haaland, están interesados en lo que sucederá con Boca.

Sin duda alguna, lo que ocurra el sábado en el Maracaná tiene en vilo a todo el ambiente futbolístico, y los futbolistas de Manchester City, por las dudas, empiezan a analizar al Xeneize y también a Fluminense, hipotéticos rivales en el Mundial de Clubes.

No es la primera vez que Bernardo Silva opina sobre Boca

“¿Boca o River? No soy de ninguno de los dos. Pero me gusta mucho Pablito Aimar y Javier Saviola, así que me tira un poquito más River”, expresó Bernardo Silva en una conferencia de prensa que brindó en mayo del 2023.

¿Boca y Manchester City pueden cruzarse en el Mundial de Clubes?

En el caso de que Boca conquiste la CONMEBOL Libertadores, solamente podría cruzarse con Manchester City en una hipotética final del Mundial de Clubes. El elenco inglés ya tiene un lugar asegurado en la semifinal del certamen, mientras que el Xeneize o Fluminense irán a la otra llave.

¿Cuándo se jugará el Mundial de Clubes?

Manchester City ya está dentro del Mundial de Clubes por haberse quedado con la UEFA Champions League, y el certamen que se desarrollará en Arabia Saudita iniciará el 12 de diciembre, siendo la final el 22 de dicho mes, en el año 2023.