Jorge Almirón dio la noticia de la jornada, a tan solo tres días de la Final de la Copa Libertadores 2023, al probar un equipo sin Valentín Barco en el que fue el último entrenamiento de Boca en suelo argentino (en el predio de Ezeiza) antes de emprender su viaje hacia la ciudad de Río de Janeiro este mismo miércoles por la tarde.

Resulta que el entrenador xeneize ubicó a Luca Langoni en lugar del Colo, con el fin de analizar variantes para los diferentes escenarios que se le puedan llegar a presentar el próximo sábado cuatro de noviembre en el duelo frente a los dirigidos por Fernando Diniz en el Estadio Maracaná. Cabe recordar que si persiste la igualdad en el marcador habrá 30 minutos de alargue.

En limpio, el equipo con el que Jorge Almirón ejercitó este primero de noviembre fue: Sergio Romero en el arco; línea de cuatro con Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Frank Fabra; tres volantes con Cristian Medina, Guillermo Pol Fernández y Equi Fernández; y adelante Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Luca Langoni.

La variante de Luca Langoni por Valentín Barco sería por precaución

La decisión de Jorge Almirón de cambiar a Valentín Barco por Luca Langoni, con la cual el entrenador irrumpió con las noticias que se venían suscitando sobre la posible formación que se está preparando para la Final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense del próximo sábado cuatro de noviembre, tiene una explicación puntual.

Al parecer, el habitual lateral por izquierda no terminó del todo bien la práctica del martes 31 de octubre, en la que padeció una dolencia muscular. Por eso, para resguardarlo y que llegue de la mejor manera físicamente, el estratega azul y oro aprovechó para analizar una alternativa. No obstante, desde Boca filtraron que, por lo menos por el momento, no está en duda la participación del Colo vs. el elenco de Fernando Diniz.

Cronograma de Boca de este miércoles primero de noviembre

Boca se entrenó por última vez, antes de la Final de la Copa Libertadores, en Buenos Aires, porque ya este miércoles primero de noviembre alrededor de las 14 horas, luego del almuerzo en la concentración, encarará para Río de Janeiro en vuelo chárter, ciudad a la que estiman que estarán arribando cerca de las cinco y media de la tarde.

Una vez en suelo brasileño, el plantel que encabeza Jorge Almirón se dirigirá a un reconocido hotel de la zona de Barra de Tijuca (cerca de unos 30 kilómetros del Estadio Maracaná) y a partir de mañana practicará en el predio del Vasco Da Gama. Por cierto, tanto este jueves como el viernes, por disposición de Conmebol, contará con algunos minutos a puertas abiertas.