Diego Martínez todavía está dando sus primeros pasos como director técnico de Boca Juniors. Por ende, se encuentra en análisis constante. En ese contexto, vive los partidos de una manera muy particular, con mucha intensidad y pasión. Esto, en algunas ocasiones, llama la atención de propios y extraños, incluso de sus propios familiares.

En ese contexto, en la previa del siempre picante clásico contra San Lorenzo de Almagro, el entrenador de la entidad Xeneize se manifestó sobre la forma en la que vive los encuentros y también en torno a diversas sensaciones que se manifiestan con respecto a un trabajo que implica grandes responsabilidades jornada tras jornada.

“Me apasiona por mi pasado docente, soy profesor de educación física. Lo entiendo como un proceso pedagógico. Me da vergüenza cuando me veo dar indicaciones así, mis hijos me cargan. No me gusta nada esa parte pero en ese momento trato de controlarme para no estar expuesto”, comenzó señalando el estratega.

“Me sale así, me gusta ese proceso de poder decirle algo a un muchacho que lo pueda ayudar. A veces hacemos más lío que lo que ayudamos. Lo viví cuando me tocó jugar, los disfruto mucho, me siento un privilegiado de hacer esto, de mi recorrido, de que somos un espejo para los chicos que vienen del ascenso, de venir de abajo y hoy estar en Boca”, profundizó.

“Me llena de orgullo eso. Me cuesta disfrutar a veces por cómo somos, porque somos inconformistas. Cuando nos ponemos a hablar, en la concentración o en un viaje, repasamos como cuerpo técinco nuestro recorrido y nos genera orgullo. Hasta donde estamos hoy, que es lo que soñábamos, para los que nos preparamos y la responsabilidad de estar a la altura”, completó.

Los cambios constantes

“Es un proceso nuevo el que estamos viviendo. Nos tocó también una preparación corta, un inicio de torneo. Muchas veces las vamos descubriendo cuando competimos. Nos llegaron chicos tarde de la selección también. Sí que hay una idea, sí que hay un mapa o un horizonte, pero la competencia te puede hacer ver otras cosas”, se expresó sobre la rotación.

Y luego fue más allá: “No nos atamos a ningún sistema o dibujo. Más allá de los nombres, las formas o nuestras intenciones no fueron muy distintas al partido con Platense. Incluso a las del amistoso contra Gimnasia y Tiro. Sí nos tocó cambiar nombres y un poco la estructura, pero igual es bastante similar. Siempre estamos buscando qué es lo mejor, conocernos un poco más”.

El gran momento de Cavani

Por último, el director técnico de Boca se manifestó sobre la recuperación que viene hilvanando Edinson Cavani después de un comienzo bastante turbulento en la institución. De hecho, en los últimos partidos del conjunto Xeneize, el delantero uruguayo ha sido una de las figuras principales, despachándose con una gran cantidad de goles.

“Siempre cuando los delanteros convierten, eso les genera tranquilidad a ellos y al grupo. Hoy está convirtiendo, pero cuando no lo hacía también era muy importante. En el predio, cómo compite, cada entrenamiento. Es uno de nuestros líderes en el grupo. Él y los muchachos más grandes son los que marcan el rumbo. Que convierta está buenísimo”, indicó.