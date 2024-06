La contratación de Gary Medel, un futbolista campeón de Copa América, renombre mundial y pasado en Boca tenía todo para ser la más destacada del mercado por parte de la gestión deJuan Román Riquelme. Sin embargo, podría quedar eclipsada ante la posibilidad de que el club apunte a una absoluta leyenda del fútbol mundial.

Y es que en la mañana de este lunes se hizo oficial la desvinculación de Sergio Ramos del Sevilla. El club donde el andaluz inició su carrera y al que regresó tras casi dos décadas para jugar una última temporada. Ante esto, y la confirmación de que no seguirá en España, resurge su historia con Boca.

El futbolista, que cumplió 38 años en marzo, reconoció a Boca como su club preferido en Argentina: “Boca Juniors siempre me simpatizó un poco más que River. Si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedo con Boca: por Juan Román Riquelme y La Bombonera“, destacó años atrás, en diálogo con Ibai Llanos.

Además, el propio Riquelme confesó en su momento que recibió un llamado por parte del jugador campeón del mundo con España en 2010: “Tenemos el estadio más lindo del planeta. Sergio Ramos, Iniesta… me llaman [y dicen] que quieren venir a jugar acá“, declaró el Presidente de Boca en diciembre.

Sergio Ramos queda libre en Sevilla.

¿Qué posibilidades concretas hay de que Sergio Ramos juegue en Boca?

De momento, no demasiadas. Aunque la decisión pasa 100% por lo que Sergio Ramos decida hacer. El ex capitán del Real Madrid tiene el pase en su poder y, de acuerdo a los reportes, no seguirá jugando en España.

Riquelme ya tuvo contacto con Sergio Ramos en el pasado.

Si bien el retiro es una opción que puede llegar a considerar, las propuestas de Arabia Saudita y la MLS no se harán esperar, con ofrecimientos astronómicos en cuanto a lo económico. Aún así, no es descabellado pensar que Boca hará al menos un intento de contactarse para ver qué pasa por la cabeza de Sergio Ramos en estos momentos.

Riquelme ya intentó traer a Sergio Ramos a Boca en el pasado

Varios periodistas reportaron, en junio del 2023, que Juan Román Riquelme se contactó con Sergio Ramos para intentar sumarlo a Boca. Sin embargo, el futbolista decidió emprender su regreso al Sevilla para jugar una temporada en el club que lo vio nacer.

Hablamos de un futbolista con más de 700 partidos como profesional y que tiene un palmarés que lo precede. Fueron 22 títulos en el Real Madrid (donde destacan cuatro Champions League y sus consecuentes Mundiales de Clubes), otros dos con la camiseta del PSG y, por supuesto, la Copa del Mundo y dos Eurocopa obtenidas con España.

En cualquier caso, un sondeo por parte de Boca resulta lógico ante esta situación, pero habrá que ver cómo evoluciona todo en los próximos días. Especialmente, será importante conocer la postura del futbolista y cuál cree que es el paso correcto en esta etapa final de su carrera.