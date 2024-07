Juan Román Riquelme reforzó a Boca, y lo hizo con jerarquía. Principalmente, en sectores donde Diego Martínez sentía que el plantel estaba diezmado. Así fue que llegaron Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez. Pero aún le falta poder adquirir a otros futbolistas.

En los últimos días, desde la dirigencia boquense se metieron de lleno en dos negociaciones, pero con el correr del tiempo decidieron ponerle un freno a una de ellas. Y hubo una razón: Riquelme sabe que Matías Galarza quiere ponerse la camiseta azul y oro, que está presionando a Genk para que lo deje salir y ahora quedó en stand by la operación por Giuliano Galoppo.

“El chico habría dicho que, si no lo venden, no quiere ir a la pretemporada. Es un caso particular. Les hizo saber a los dirigentes que acepten la oferta“, reveló el periodista Martín Costa de Radio Continental con respecto a la situación que se vive con Galarza, el ex futbolista de Argentinos Juniors por quien ofrecieron 3 millones de dólares por la mitad del pase, pero desde Bélgica pretenden, al menos, 5 millones.

Más allá de que a Martínez le interesa tener a ambos futbolistas, desde la Comisión Directiva priorizarán la llegada del nacido en San Isidro, que tiene 22 años y está insistiendo para jugar en La Bombonera. Eso sí, Galoppo también había dado el visto bueno, y desde el Xeneize ofrecieron 3 millones de dólares por el 50% del ex Banfield. Pero ahora dejaron de dialogar con São Paulo.

Los próximos días serán claves para que se pueda concretar la operación por el delantero con pasado en Argentinos Juniors, ya que de no mejorar la oferta apostarán a que la presión que ejerza sobre Genk pueda favorecer al conjunto de La Ribera.

Matías Galarza, nuevo objetivo principal para Boca. (IMAGO / Photo News)

Boca piensa en el Playoffs ante Independiente del Valle

Mientras tanto, Diego Martínez ya trabaja de cara a la mini pretemporada que inició con la cabeza puesta en el 17 de julio, cuando visite a Independiente del Valle por el Playoff de la Copa Sudamericana. Luego, ese fin de semana se medirá ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por la Liga Profesional y el 21 recibirá al conjunto ecuatoriano para la revancha.

Para esos encuentros, el entrenador no podrá contar con los mediocampistas Kevin Zenon, Equi Fernández ni Cristian Medina, ni con el arquero Leandro Brey, quienes formarán parte del plantel de la Selección Argentina Sub23 que irá a París para disputar los Juegos Olímpicos con Javier Mascherano.