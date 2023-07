Con Boca a punto de cerrar la incorporación de Lucas Janson, hay una gran expectativa entre los hinchas por conocer el desenlace de la novela con Edinson Cavani que se inició años atrás y que en el presente mercado de fichajes parece estar más cerca que nunca de concretarse.

Si bien Walter Guglielmone, representante del delantero uruguayo, llegó a Argentina para mantener una reunión con dirigentes de Boca en persona, según avanzó Gastón Edul; las negociaciones estarían de momento estancadas por varios detalles que deberán resolverse cuanto antes si Riquelme y compañía no quieren perderse la oportunidad de contar con él para el tramo decisivo de la Copa Libertadores.

En ese sentido, este jueves el periodista Marcelo Benedetto hizo referencia a una larga conversación que mantuvo con una persona del entorno de Cavani, cuyo nombre no reveló, y cuyas explicaciones no fueron demasiado alentadoras para los Xeneizes.

“No está cerca de ninguna manera. Primero tiene que resolver el tema Valencia, con contrato hasta 2024. Para resolverlo, tiene que ver cuál va a ser el presupuesto con el que va a contar el club español, al margen de la masa salarial”, empezó relatando en el programa Cómo te va.

“Cavani tiene ofrecimientos en muchos países. Alemania, Arabia, Qatar, Brasil, otro club en España. Todavía no se sabe qué va a pasar. No está especulando, porque tiene que quedar claro que él no se ofreció a Boca. Si lo quieren realmente, van a tener que acelerar. Porque mientras no avance él va escuchando otras ofertas”, continuó.

Y concluyó: “Boca todavía no llamó abiertamente. Del otro lado entienden que es una posibilidad seductora. Pero hoy no está ni cerca. Esta es una dinámica que puede cambiar de un día para el otro, porque puede parecer que va a arreglar con un equipo y después termina en otro. No hago un juicio de valor de si se demora Boca o no. Cuento lo que me dicen del lado de Cavani”.