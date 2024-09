La opinión de Luis Advíncula sobre la no expulsión a Miguel Borja en River vs. Colo-Colo

En la previa del Superclásico y con el foco puesto en los arbitrajes, Luis Advíncula fue consultado por la jugada que protagonizaron Miguel Ángel Borja y Emiliano Amor en Colo-Colo vs. River. Al lateral de Boca, que hace algunas semanas vio una roja por una jugada similar, dio su respuesta en la conferencia que compartió con Paulo Díaz.

“La verdad que nunca hablo de los árbitros, nunca entro en esa polémica. Me tocó a mí ser expulsado y tampoco voy a decir si del otro lado mereció o no mereció. La verdad que eso es lo que me tiene sin cuidado. Me tocó a mí, asumí, acepté”, comenzó diciendo el peruano.

Y continuó: “Es algo que la verdad que no lo tengo presente. Yo siempre voy a jugar de la misma manera. Gracias a Dios, soy una persona que tiene muy pocas expulsiones en su carrera”.

Las disculpas de Paulo Díaz por su expulsión ante Colo-Colo

Por su parte, el chileno se refirió a la tarjeta roja que vio sobre el final del encuentro copero, por su cruce con Maxi Falcón: “Lo que pasó ya está. Obviamente estoy arrepentido porque me pierdo la vuelta, creo que soy un jugador importante para el plantel. Obviamente, hay otros jugadores que también lo pueden hacer de la misma manera, pero siempre quiero estar en todos los partidos.

“Le quiero pedir disculpas a la gente de River, porque ha sido una tontería más que nada. Espero que mis compañeros puedan sacar este partido adelante y pasar de fase”, concluyó el zaguero.

La terna arbitral completa para el Superclásico

Nicolás Ramírez le ganó la pulseada a Yael Falcón Pérez y a Facundo Tello y será el árbitro principal del Boca – River que se disputará el próximo sábado 21 de septiembre a las 16 horas en La Bombonera. El nacido en González Catán de 37 años es catalogado como uno de los mejores colegiados de la Argentina y tendrá su primera experiencia en un Superclásico.