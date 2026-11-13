La posible alineación de Boca para enfrentar a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina

El Xeneize ultima detalles para el compromiso ante el Taladro en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Este sábado, desde las 19:00 en Mendoza, Boca enfrentará a Banfield en la búsqueda del pase a la final de la Copa Argentina, en la que ya espera Platense por su rival.

El Xeneize llega luego de haber conseguido el título de la tabla anual y a la espera de lo que será la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se jugará el próximo sábado 21 de noviembre.

En este sentido, Rodolfo Arruabarrena deberá cuidar algunas piezas importantes del equipo, como Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar, quienes arrastran cuestione físicas y apuntan a estar al 100% para el duelo en Barranquilla.

Salvo estos asteriscos, Boca irá ante Banfield con lo mejor disponible. Es decir, repetirá el equipo del compromiso ante Defensa y Justicia, en el que logró la consagración de la tabla anual, con apenas dos cambios: Malcom Braida por Blanco, que ni siquiera concentra, y Tomás Belmonte por Ascacibar, quien viaja a Mendoza pero estará en el banco de suplentes.

Tomás Aranda esperará nuevamente su oportunidad entre los relevos, pero sumará minutos, al igual que Adam Bareiro. El mediapunta surgido en Boca Predio apunta para ser titular en la final de la Copa Sudamericana, por lo que el tiempo que dispute en cancha ante Banfield será clave para ello.

Lautaro Blanco, la gran ausencia de Boca ante Banfield

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El posible 11 de Boca vs. Banfield

Con una duda en el mediocampo, el 11 de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Los convocados de Boca vs. Banfield

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Camilo Rey Domenech, Joaquín Ruíz, Tomás Aranda.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Camilo Rey Domenech, Joaquín Ruíz, Tomás Aranda. DELANTEROS: Miguel Merentiel, Enner Valencia, Sebastián Villa, Alan Velasco, Adam Bareiro, Leonel Flores.

El equipo arbitral completo de Boca – Banfield

Árbitro: Nazareno Arasa

Jueces de línea: Gabriel Chade, Pablo Gualtieri

Cuarto Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero