El arquero de Platense se refirió al festejado triunfo de Boca en la final de la Copa Sudamericana, que le dio al Calamar el pase a la próxima Copa Libertadores antes de que se dispute la final de la Copa Argentina.

Con la terna arbitral confirmada para la final de la Copa Argentina 2026, no quedan detalles por definir de cara al partido decisivo del próximo miércoles 2 de diciembre. El escenario está listo. Mientras Boca Juniors enfrenta a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Clausura y podría disputar los cuartos antes de la final de la Copa Argentina, Platense no tiene ningún compromiso hasta el partido en Santiago del Estero. Por eso, en Vicente López ya se preparan para un duelo que podría terminar con la segunda estrella del Calamar.

De cara a la final en el Madre de Ciudades, Juan Pablo Cozzani, arquero del equipo dirigido por Martín Palermo, calentó la previa con una clara advertencia al Xeneize. Platense fue uno de los siete clubes argentinos que hincharon por Boca en la final de la Sudamericana y el que más motivos tenía para hacerlo.

Sin embargo, el guardameta del Marrón dejó en claro que todo tipo de aprecio por Boca Juniors quedó atrás después del sábado. El Calamar cambió el chip y ahora irá en busca de un nuevo campeonato local, el segundo en los últimos dos años y en la historia del club de Saavedra.

“Obvio que fue importante, no te voy a mentir. La clasificación a Copa Libertadores, no solamente para el plantel, para el club en lo económico y deportivo, es muy grande. Estábamos expectantes a (la final de la Copa Sudamericana). Si bien nosotros queremos salir a ganar la final y otra estrella más, ya teniendo el cupo estamos más tranquilos. Queríamos que gane Boca. Pero ya está, el amor por Boca terminó ahí y ahora queremos ganar nosotros”, explicó Cozzani, en diálogo con TNT Sports.

Cozzani atajando contra Boca.

Boca le sacó una mochila de peso a Platense

Quizás sin saberlo, Boca se complicó aún más de cara a la final de la Copa Argentina. Con Platense ya clasificado a la Libertadores 2027, el partido del próximo miércoles tendrá como único objetivo la disputa del trofeo, sin ninguna implicancia respecto de los cupos para las copas internacionales.

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Sin esa presión, puede que el Calamar juegue relajado, sabiendo que tiene todo para ganar y nada que perder.

Platense descansado, Boca exhausto

Además, llegará a la cita en el Madre de Ciudades con mucho más tiempo de recuperación, preparación y descanso que el Xeneize, que podría jugar la final apenas unos días después de disputar los cuartos de final del Clausura.

A eso se sumaría el desgaste acumulado por la definición de la Tabla Anual, el viaje a Barranquilla, la final de la Sudamericana y los octavos de final contra la Lepra mendocina.

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Palermo vs. Riquelme

En cuanto al plantel, está claro que Boca tiene más y mejores nombres, además de mayor profundidad. Sin embargo, el equipo de Palermo es muy serio y sabe dar golpes cuando nadie lo espera.

Por otra parte, puede que el Titán tenga un as bajo la manga para lo que será una final contra el Xeneize del presidente Juan Román Riquelme. Quién sabe si los guionistas de esta historia tienen preparado un desenlace de película para la eterna disputa entre ambos ídolos de Boca.

En síntesis

Juan Pablo Cozzani , arquero de Platense, advirtió a Boca antes de la final del 2 de diciembre.

, arquero de Platense, advirtió a Boca antes de la final del 2 de diciembre. El equipo dirigido por Martín Palermo buscará la segunda estrella en la historia del club.

buscará la segunda estrella en la historia del club. Platense ya aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027 gracias a la conquista de Boca en la Copa Sudamericana.