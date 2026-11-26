La Copa Argentina confirmó la sede y la fecha de la final de la edición 2026 entre Boca Juniors y Platense, y está claro que el Calamar no quedó conforme con la decisión. El largo viaje a Santiago del Estero es uno que el Marrón prefería evitar, no tanto por el traslado del plantel, sino por la logística que implica para los hinchas del Calamar.

Así lo hicieron saber desde Vicente López a través de un comunicado publicado en las redes sociales, en el que explicaron la situación. Según lo expuesto por Platense, la final estaba acordada para disputarse en Rosario, en el Gigante de Arroyito, pero la negativa del gobierno de Santa Fe y la preferencia de Torneos, ente organizador de la Copa Argentina, por la Madre de Ciudades llevaron a tomar otra decisión.

El comunicado de Platense

“La final de la Copa Argentina se jugará el miércoles 2 de diciembre a las 20 hs en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Club había acordado disputar el partido en el estadio de Rosario Central. Sin embargo, la empresa Torneos, que es quien organiza la Copa, notificó ayer el cambio de sede, motivado por la negativa del Gobierno de Santa Fe a prestar el servicio de seguridad,” comunicó el club de Saavedra.

“Ante esta situación, Platense se reunió en el día de hoy con los responsables de Torneos y solicitó que la final se disputara en la Ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores, teniendo en cuenta que la logística para ambos clubes a Santiago del Estero es compleja, en un intento de facilitar el traslado y asistencia de nuestros socios e hinchas. Dicho pedido fue rechazado, debido a acuerdos comerciales asumidos por la empresa encargada de la organización.

“Con la sede confirmada, el Club ya trabaja en distintas alternativas para que la mayor cantidad posible de Calamares pueda acompañar al equipo. Las novedades se informarán por los canales oficiales”.

La final de la #CopaArgentina🏆 se jugará el miércoles 2 de diciembre a las 20 hs en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Club había acordado disputar el partido en el estadio de Rosario Central. Sin embargo, la empresa Torneos, que es quien organiza la Copa, notificó ayer el cambio de sede, motivado por la negativa del Gobierno de Santa Fe a prestar el servicio de seguridad. Ante esta situación, #Platense se reunió en el día de hoy con los responsables de Torneos y solicitó que la final se disputara en la Ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores, teniendo en cuenta que la logística para ambos clubes a Santiago del Estero es compleja, en un intento de facilitar el traslado y asistencia de nuestros socios e hinchas. Dicho pedido fue rechazado, debido a acuerdos comerciales asumidos por la empresa encargada de la organización. Con la sede confirmada, el Club ya trabaja en distintas alternativas para que la mayor cantidad posible de Calamares pueda acompañar al equipo. Las novedades se informarán por los canales oficiales. — Club Atlético Platense (@caplatense) November 26, 2026

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Otra final en Santiago del Estero

Desde su inauguración en 2021, se disputaron 11 finales en el Estadio Madre de Ciudades. La final de la Copa Argentina 2026 entre el Calamar y el Xeneize será la duodécima en Santiago del Estero, que ya puede considerarse la sala de ceremonias del fútbol argentino. Todas las finales:

River 5-0 Racing | Supercopa Argentina 2019.

Boca 0 (5)-(4) 0 Talleres | Copa Argentina 2021.

| Copa Argentina 2021. River 4-0 Colón | Trofeo de Campeones 2021.

Boca 3-0 Patronato | Supercopa Argentina 2022.

| Supercopa Argentina 2022. Rosario Central 1-0 Platense | Copa de la Liga 2023.

| Copa de la Liga 2023. River 2-0 Rosario Central | Trofeo de Campeones 2023.

Estudiantes 1 (4)-(3) 1 Vélez Sarsfield | Copa de la Liga 2024.

Estudiantes 3-0 Vélez Sarsfield | Trofeo de Campeones 2024.

Platense 1-0 Huracán | Torneo Apertura 2025.

| Torneo Apertura 2025. Estudiantes 1 (5)-(4) Racing | Torneo Clausura 2025.

Rosario Central 3-1 Estudiantes | Supercopa Internacional 2026.

Tanto Boca como Platense jugarán su tercera final en el Madre de Ciudades, con la diferencia de que el Xeneize ganó las dos que disputó, mientras que el Calamar se consagró en una y cayó en la otra.

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En síntesis