El Xeneize cuenta con varios jugadores tocados en la previa del tramo final del año tiene por delante el Clausura, la Sudamericana y la Copa Argentina.

Boca tiene objetivos importantes por delante. El próximo sábado se verá las caras con Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, mientras que el sábado 21 de noviembre se medirá en Barranquilla ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana. El miércoles 25 será el turno de enfrentar a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura.

Rodolfo Arruabarrena quiere tener a todos sus jugadores a disposición para estos partidos de vital importancia, pero hay varios tocados desde lo físico, entre ellos Santiago Ascacibar que sufrió un esguince de rodilla grado uno. Se estima que el volante se perderá el duelo ante Banfield por Copa Argentina y está en duda para la final de la Sudamericana.

Habrá que ver cómo evoluciona día a día la rodilla de Ascacibar. De eso dependerá si el Ruso dirá presente ante Atlético Mineiro. Al ser un partido de vital importancia, Rodolfo Arruabarrena podría arriesgarlo en caso de que no llegué al 100% desde lo físico.

Santiago Ascacibar. (Foto: Prensa Boca).

Otros tocados

Leandro Paredes no sufrió lesión, pero se entrenó liviano. Por otro lado, Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia se entrenaron de manera diferenciada y están en duda para el partido ante Banfield del próximo sábado en Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina.

¿Qué se le viene a Boca?

14/11 | Boca vs. Banfield – Copa Argentina

Boca vs. Banfield – Copa Argentina 21/11 | Boca vs. Atlético Mineiro – Copa Sudamericana

Boca vs. Atlético Mineiro – Copa Sudamericana 25/ 11 | Boca vs. Independiente Rivadavia – Torneo Clausura

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