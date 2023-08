¿Qué será del futuro de Darío Benedetto con la llegada de Edinson Cavani a Boca? Puertas adentro del Xeneize no tienen claro si contarán o no con el “Pipa” de cara a lo que se le viene al club de la Ribera debido a que el delantero de 33 años se replantea su futuro tras el arribo del ururguayo, quien es sabido que será el titular apenas se ponga a punto trabajando a la par del grupo.

Su reciente lesión le impide a Benedetto estar presente en el partido de Boca ante Nacional en Montevideo y por eso, el Pipa perderá una chance importante de revalidar su puesto como titular en la delantera xeneize.

Como si fuera poco, en las últimas horas se confirmó que desde México vienen a la carga por Benedetto y que estos podrían ser los últimos días del ex Marsella y Eclhe en la Ribera si el futbolista decide emigrar o cambiar de aires.

En medio de estos rumores, se conoció la postura del propio Benedetto sobre una posible salida rumbo a tierras aztecas. Según informó TyC Sports, el Pipa no querría marcharse a México por una decisión familiar e incluso tendría pensado no salir de Argentina por este motivo. Por lo que, teniendo en cuenta que en Argentina no jugaría en otro club que no sea Boca, estima que su salida del Xeneize sería imposible al menos este mercado de pases.

+ La lesión de Benedetto

El parte médico oficial de Boca, publicado en la noche del lunes, habla de una “contractura del gemelo interno derecho”, dolencia que no le permitirá viajar a Montevideo y que lo dejará en Argentina mientras el Xeneize enfrenta a Nacional por la ida de los octavos de final de la Libertadores. Incluso, su lesión complicaría su presencia en toda la llave ante el “Bolso”.

