La razón por la que Barco puede no ser titular en la visita de Boca a Nacional

Suele decirse que la Copa Libertadores, especialmente de octavos de final en adelante, está hecha a medida de los futbolistas de experiencia. El peso de cada partido a partir de estas instancias no es el mismo que el de una fecha cualquiera de la competencia doméstica.

El equipo que paró Jorge Almirón en la última práctica de fútbol previa a visitar a Nacional en Montevideo bien podría confirmar esa máxima futbolera, pues no apareció entre los titulares Valentín Barco pese a ser uno de los puntos más altos desde la llegada del entrenador al equipo.

El DT paró un esquema 4-4-2, mucho más tradicional del habitual, con Sergio Romero en el arco, Blondel, Figal, Valentini y Fabra en la defensa; Advíncula, Pol Fernández, Campuzano y Medina en mitad de cancha; Merentiel y Janson en ofensiva.

¿Y por qué no Barco? Según expresó el periodista Tati Civiello en TyC Sports, nada tendría que ver esta decisión de Almirón con la falta de experiencia del jugador, sino más bien con una decisión táctica y los futbolistas que mejor se adecúan a la misma. De todos modos, remarcó que el equipo no está confirmado y que tanto Barco como Zeballos, uno u el otro y no los dos, podrían hacerse lugar entre los titulares.

El partido entre Nacional y Boca comenzará a disputarse desde las 21.00 de este miércoles en el Estadio Gran Parque Central y podrá verse en vivo y en directo por Telefe. La revancha tendrá lugar el próximo miércoles 9 en La Bombonera y Edinson Cavani tiene altísimas chances de estar entre los convocados para hacer su debut con el equipo.

¿Quién será el árbitro del partido de Nacional vs Boca?

El árbitro designado para el encuentro entre Nacional y Boca será el brasileño Raphael Claus, acompañado por Danilo Manis y Bruno Boschilia como jueces de línea. Ramon Abatti ejercerá de cuarto árbitro y a cargo del VAR estará Igor Benevenuto.

El historial entre Boca y Nacional

Boca y Nacional se enfrentaron en 16 oportunidades, con cuatro triunfos para el equipo argentino, seis victorias para el equipo uruguayo y siete empates.

