La razón por la que Mauricio Macri no votó en las elecciones en Boca

Mauricio Macri no estuvo en la Bombonera este domingo 17 de diciembre, jornada en la que se desarrollaron las elecciones para presidente de Boca. El expresidente tanto de la República Argentina como del club en cuestión, debió viajar en la madrugada del sábado a Jeddah, Arabia Saudita, en calidad de presidente de la Fundación FIFA.

Vale recordar que, en un primer momento, la votación estaba estipulada para el fin de semana del sábado 2 y domingo 3 de diciembre (de hecho, hasta hubo chances de que no se desarrollaran en este 2023) y el viaje ya lo tenía previsto para este momento del calendario, en el que se está disputando la Copa Mundial de Clubes en Medio Oriente.

Además, este mismo domingo el Consejo de la FIFA se reunió en la previa de las Semifinales del certamen (Al Ahly vs. Fluminense por un lado y Manchester City vs. Urawa Reds por el otro), en donde definieron fechas y procedimientos de clasificación al Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 y el retorno de la Copa Intercontinental. Por esta causa, Mauricio Macri, por la función que cumple, no podía retrasar ni postergar su vuelo.

Javier Milei votó en las elecciones en Boca cerca de las 10 de la mañana

Javier Milei sí se hizo presente en la Bombonera para votar en las elecciones en Boca. Escoltado para su seguridad personal, ingresó al estadio por el hall central (en lugar de hacerlo por la calle Del Valle Iberlucea, la zona habilitada para recibir a los socios), se dirigió a la mesa 19 y salió para el mismo sector por el que había entrado. Su presencia en el acto duró entre tres y cuatro minutos.

Luego, antes del mediodía, según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, el Presidente de la República Argentina emprendió, junto a ministros y personal médico, viaje hacia la ciudad de Bahía Blanca, en donde en horas de la noche del sábado 16 y ya entrada la madrugada de domingo 17 se desató un lamentable temporal que causó 13 fallecidos.

Boca busca registrar el récord de votantes en un club en el mundo

Este domingo 17 de diciembre, Boca busca un nuevo récord mundial. Quiere superar al Barcelona en cantidad de votos en una elección. La institución blaugrana, en 2010, registró 57.088 socios que se acercaron para emitir su sufragio (en tanto que el Benfica, en esta categoría, se ubicó segundo en 2020 con 38.102 votantes).

En total hay 94.188 socios habilitados (tras la dilatación judicial), por lo que para superar los números detallados del club español se tendrán que presentar en la Bombonera más del 60 por ciento. No obstante, se cree que superará ampliamente la cifra que la institución obtuvo en las elecciones de diciembre del 2019 cuando participaron 37.030 socios de Boca.