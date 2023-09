Después de la caída contra Tigre en La Bombonera, Boca intentará cambiar de imagen en el complicado duelo que tendrá contra Almagro en busca del pase a los cuartos de final de la Copa Argentina 2023. Sin embargo, al menos siete bajas limitarán a Jorge Almirón para armar el XI titular.

Entre lesionados y convocados aparecen las bajas sensibles de dos jugadores que siempre están desde el arranque: Nicolás Valentini y Cristian Medina. Ambos formarán parte de la Selección Argentina sub-23 que comanda Javier Mascherano y la decisión del Jefecito no habría caído bien en La Ribera.

Según lo reveló el periodista Daniel Avellaneda para Clarín, en Boca “hay enojo” por la citación a dos de las piezas inamovibles para Almirón en el Xeneize. “No entendemos la convocatoria para el amistoso del Sub 23”, habrían dicho desde el entorno de Juan Román Riquelme acerca de la salida temporal de Valentini y Medina, ausentes en el duelo de Copa Argentina.

No obstante, Avellaneda recalca que todavía existen posibilidades de lograr que ambos futbolistas de Boca puedan estar presentes para enfrentar a Almagro. Si bien no será una tarea sencilla, ya que los jugadores comenzaron con los entrenamientos bajo la tutela de Mascherano, el margen existe y la disconformidad no se fue.

¿Cuándo juega la Selección Argentina sub-23 contra Bolivia?

Javier Mascherano dirigirá un partido amistoso conta Bolivia en el predio de AFA en Ezeiza este sábado 9 de septiembre, para comenzar a darle rodaje al plantel que buscará el boleto hacia los próximos Juegos Olímpicos.