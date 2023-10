Mientras en Argentina no son pocos los que ponen en tela de juicio el modo en que ha llegado Boca a la final de la CONMEBOL Libertadores, sin ganar ningún partido de playoffs y superando todas las series por penales, Lionel Scaloni, entrenador campeón del mundo en Qatar, se encargó de resaltar días atrás cuáles han sido los méritos del equipo que conduce Jorge Almirón. “Para mí, Boca, los partidos que ha jugado, ha merecido pasar. Ha ganado en penales, pero en el global de la eliminatoria yo creo que ha sido superior”, había dicho.

También comparó algunas de esas definiciones que tuvo el Xeneize con las que le tocó afrontar a la Selección Argentina en el transcurso del último Mundial en el que terminó coronándose. “En el Mundial pasamos a penales con Holanda, pero merecimos ganar el partido. Y con Francia igual. Entonces no hay que mirar solo que pasa por penales. En el global de la eliminatoria, yo creo que ha sido superior“, sostuvo.

Tras el triunfo de Boca 2-1 ante Unión por la Copa de la Liga, para romper una racha negativa de tres partidos sin triunfos en dicha competencia, Jorge Almirón se refirió a los dichos de Scaloni, “Coincido con él. Más allá de que las fases las ganamos por penales, siempre fuimos superiores y es difícil de explicarlo porque te mereces algo más“, señaló.

Más allá de marcar esa coincidencia, el entrenador del Xeneize devolvió la gentileza que tuvo su colega con elogios hacia su trabajo en la Selección Argentina. “En poco tiempo, el entrenador de la Selección se ha ganado la admiración de todos no solamente por la manera de entrenar, sino también por su comportamiento. Es un ejemplo porque es un tipo que viene ganando todo y mantiene la misma postura. Creo que el equilibro lo ha encontrado en base a su cuerpo técnico. Es un gran equipo y también hablo del cuerpo técnico“, resaltó.

Almirón no esconde su ilusión de conquistar la Séptima

Siempre en relación a la CONMEBOL Libertadores que el sábado 4 de noviembre tendrá a Boca disputando la gran final ante Fluminense en el Maracaná, Jorge Almirón no ocultó que es ese el gran deseo común al cuerpo técnico, los futbolistas, dirigentes e hinchas. “Estamos todos con la misma ilusión, la misma obsesión. Esperemos llegar bien, faltan varios partidos para llegar a esa gran final y los chicos tienen ese partido en la cabeza. El equipo lo tiene bien merecido y vamos por buen camino“, destacó.

¿Cuida contra Racing?

Pensando en no sobrecargar a un plantel que se prepara para tan importante desafío, el entrenador Xeneize avisó que el próximo martes, ante Racing, podría dar lugar a una importante rotación de futbolistas. “Tengo que cuidar a los muchachos seguramente me gustaría repetir equipo, pero tengo que ver cómo se recuperan todos y es bastante complejo poder repetir todos los partidos para no arriesgar la integridad física. Dosificaremos alguno para que todos estén bien, porque además a los que les toca entrar están sumando buen juego”, avisó.

¿Cuándo y dónde ver la final entre Boca y Fluminense?

Boca Juniors y Fluminense se verán las caras por la final de la CONMEBOL Libertadores el sábado 4 de noviembre a las 17 horas en el Estadio Maracaná. Dicho en encuentro se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Star+.