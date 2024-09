En vísperas del duelo clave entre Boca Juniors y Racing Club por la Liga Profesional, Juan Román Riquelme concedió una entrevista en predio que el Xeneize posee en Ezeiza en la que repasó la actualidad de la institución, pero también tuvo tiempo para lanzar un dardo.

En diálogo con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler en el programa El Loco y el Cuerdo, el presidente de Boca habló indirectamente del cruce que tuvo con Chavo Fucks en ESPN F90 hace apenas unas semanas en el que el mandatario abandonó el móvil.

“Tenemos la suerte que con el canal del club el hincha puede estar atento a todo y ver cómo va creciendo el club porque somos conscientes de que los canales normales no nos dan mucho a favor. Lo tenemos muy claro“, fue el comentario que dio pie a recordar aquel tenso momento.

Y luego se refirió al choque con Fucks sin mencionar al periodista: “Yo no voy a ningún lado. Hago las notas desde acá. Yo nunca voy a decir quién me trata mal y quién me trata bien. Yo aprendí que el periodista tiene derecho a preguntar y que yo tengo derecho a contestar lo que yo quiero. Después si hay falta de respeto es una decisión mía si lo permito o no“.

La racha de partidos que atravesará Boca

Los próximos compromisos por Liga Profesional son cruciales para los de Martínez y son todos exigentes. Este sábado 14 visitará a Racing con el objetivo de acercarse a Vélez en la cima del torneo.

La próxima semana, el Xeneize hará de local nada menos que ante River Plate en una semana clave para el Millonario, que afrontará el Superclásico entre la serie de cuartos de Libertadores ante Colo Colo.

La posible formación de Boca ante Racing

Sergio Romero; Juan Barinaga, Cristian Lema, Aaron Anselmino, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Kevin Zenón, Agustín Martegani o Tomás Belmonte; Milton Giménez y Miguel Merentiel.