El mercado de pases de mitad de año está llamado a dar lugar a importantes salidas dentro del plantel de Boca que conduce Diego Martínez. En contrapartida, no sobran los nombres sobre posibles refuerzos que se puedan salir a buscar, aunque ese hermetismo ha sido una constante en la gestión de Juan Román Riquelme.

Un futbolista por el que en el Xeneize están esperando para reforzar el equipo es Exequiel Zeballos, quien ultima la recuperación de su lesión en la rodilla y espera tener mucho rodaje en el segundo semestre. Esto, sumado al pedido de otro extremo que ya habría hecho el DT, sería la carta de despedida de al menos uno de los delanteros de la actual plantilla.

“Hay una duda en cuanto a los delanteros. Si es Briasco o si es Janson. El técnico no tiene claro quién puede ser una buena alternativa como extremo. Lo va a resolver de acá a mitad de año. Con la vuelta de Zeballos, uno de los dos va a tener que buscarse otro destino en junio”, comentó Augusto César en ESPN para confirmar que Boca se desprenderá de uno de ellos.

Sea Norberto Briasco o sea Lucas Janson, no sería la única salida en el ataque de Boca, debido a que van en aumento los rumores sobre la posibilidad de que Darío Benedetto deje el club para buscar continuidad en otro club, relegado en la actualidad por Edinson Cavani y Miguel Merentiel, incluso por Luca Langoni. “No ha tomado todavía una decisión sobre su futuro. Cuando lo haga, lo hará saber interna y externamente”, había dicho al respecto Marcos Bonocore en TNT Sports.

El Changuito provocaría la salida de otro delantero en Boca.

¿Cuándo podrá volver a jugar Exequiel Zeballos?

El delantero que ya genera altas expectativas en Diego Martínez, pues todavía no pudo utilizarlo por estar recuperándose de una lesión de ligamentos desde el arribo del DT, podría estar al cien por ciento desde lo físico a mediados de julio, por lo que regresaría recién después del parate por la disputa de la Copa América. La decisión compartida tanto por cuerpo técnico como médico es no apurarlo, pero esperan que sea importante tanto en el desarrollo de la Liga Profesional como en instancias eliminatorias de la Copa Sudamericana.

Janson y Briasco, en deuda

Las producciones de Lucas Janson y Norberto Briasco no han ayudado lo suficiente a que puedan pelear por un lugar cuando el DT tenga a disposición a todos los delanteros del plantel profesional. El ex Vélez y Tigre apenas completó 273 minutos repartidos en 10 partidos a lo largo de la temporada, en los que no pudo pesar con goles ni asistencias. Incluso menor ha sido el aporte del internacional con la Selección de Armenia, que en lo que va de 2024 tuvo solo 123 minutos oficiales de fútbol, distribuidos en 5 encuentros.