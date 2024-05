El 'Loco' no estará al frente de la 'Celeste' para el partido amistoso ante Costa Rica el próximo 31 de mayo. Acá el motivo.

Marcelo Bielsa no dirigirá el próximo partido de la Selección de Uruguay: el motivo

La Selección de Uruguay confirmó un amistoso para el próximo 31 de mayo donde visitará a la Costa Rica de Gustavo Alfaro. Para este encuentro, sorpresivamente, no estará presente en el banco de suplentes Marcelo Bielsa ni alguno de sus ayudantes en el cuerpo técnico.

La ‘Celeste’ confirmó a través de sus redes sociales el amistoso ante los ‘Ticos’ para el 31 de mayo, cinco días antes del encuentro que disputará ante México en la previa a la Copa América. Para los dirigidos por Alfaro también se trata de un encuentro de preparación para dicha competencia, aunque antes tendrá un par de partidos por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de este partido de preparación es que Uruguay no será dirigido por Marcelo Bielsa. Este detalle fue adelantado por algunos medios en aquel país como Ovación (El País).

El motivo por el que Marcelo Bielsa no dirigirá a Uruguay ante Costa Rica

Marcelo Bielsa no estará al frente de la Selección de Uruguay ante Costa Rica. Es que el combinado que viajará a San José para este amistoso estará integrado únicamente por jugadores del medio local. Es decir, se trata de una selección uruguaya local que estará dirigida por otro entrenador.

Marcelo Bielsa, junto a Luis Suárez y Giorgian De Arrascaeta (Getty Images).

El ‘Loco’ no quiere interrumpir su preparación para la Copa América con este amistoso. Los jugadores del medio local que estarán ante Costa Rica no están bajo su consideración y, mucho menos, integran la lista previa para la competencia continental.

De hecho, en las últimas horas, trascendió un rumor en el que Bielsa habría convocado a un jugador amateur, Walter Domínguez, delantero de 24 años de Juventud de Soriano. Sin embargo, esto no es así, ya que el ‘Loco’ no será el entrenador de este combinado y ni siquiera eligió los jugadores locales para el amistoso.

La idea de este amistoso es darle visibilidad a jugadores de la liga uruguaya, según explicó el director de selecciones nacionales, Jorge Giordano. “Esos partidos pueden generar algo para los clubes que obviamente lo necesitan“, dijo en una nota para 100% Deporte (Sport 890).

¿Quién será el técnico de Uruguay en el amistoso ante Costa Rica?

Según adelantaron en el programa Minuto 1 (Carve Deportiva – AM 1010), Diego Ruso Pérez será el entrenador de la Selección de Uruguay local para el amistoso ante Costa Rica. El ex jugador de la ‘Celeste’, cuarto lugar en Sudáfrica 2010, está trabajando actualmente con la Sub 20, pero se encargará de elegir a los futbolistas para este duelo y será quien esté en el banco de suplentes.

Ruso Pérez dirigirá a la Selección de Uruguay ante Costa Rica (Twitter @CarveDeportiva).

Ruso Pérez trabaja para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) desde hace algunos años, aunque mayormente en selecciones juveniles. De hecho, formó parte del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Broli durante la consagración en el Mundial Sub 20 de Argentina en 2023.

Por lo tanto, el ex mediocampista, ahora entrenador, será el encargado de elegir los futbolistas de la selección uruguaya local para enfrentar a los ‘Ticos’ en San José. Deberá hablar con los clubes importantes, ya que este amistoso coincide con una semana de definición en las Copas Libertadores y Sudamericana donde Nacional, Peñarol, Liverpool, Racing y Danubio deben jugar.