Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 8 de mayo.

River se llevó de Montevideo un empate 2-2 ante Nacional que si bien le permitió mantener distancia como único líder del Grupo H de la Copa Libertadores, con 10 puntos, dejó frustración por haber desperdiciado la ventaja de dos goles que había tomado gracias a los tantos de Miguel Borja y Facundo Colidio. El Bolso logró la igualdad en una ráfaga, porque del minuto 78 al 79 Gonzalo Carneiro se anotó el doblete que frustró al equipo que conduce Martín Demichelis.

Pero también el árbitro Anderson Daronco fue gran protagonista de la jornada en el Gran Parque Central, porque decidió omitir dos expulsiones en el equipo local, incluso después de haber sido llamado por el VAR, que de concretarse hubiesen sido muy favorables al Millonario. En el inicio del complemento, Leandro Lozano se salvó de ver la roja tras una muy dura entrada sobre Rodrigo Aliendro; mientras que Franco Romero no recibió castigo alguno por el golpe de puño que impactó sobre Paulo Díaz en el tumulto posterior.

La bronca de Miguel Borja con el árbitro

Uno de los primeros en expresar su fastidio con el arbitraje de Daronco fue Miguel Borja, quien lo conoce muy bien de su paso por el fútbol brasileño. “Hay una jugada que para mí marca el juego en el segundo tiempo, que era roja, yo no entiendo cómo a un arbitro de estos con mas de 500 partidos le cuesta sacar una roja“, se quejó el colombiano apenas finalizado el encuentro.

“Si te llaman del VAR no es por una amarilla, si te llaman es por una roja, entonces no te puede pesar sacar una roja. Yo pienso que eso influyó mucho. No se nos dio el resultado que vinimos a buscar, pero hay que seguir trabajando”, continuó.

Los goleadores del Millonario en Montevideo.

Y concluyó: “La falta contra Aliendro es una agresión directa, él va con intención de hacerle daño y de pronto podría haber castigado eso; y después, la piña que le pega a Paulo… yo creo que cuando te llaman del VAR hay que saber interpretar el tema del VAR porque si no van a estar llamando el tiempo por una amarilla y yo hasta donde tengo entendido cuando te llaman es por una roja”.

Martín Demichelis, decepcionado con Daronco

Ya en conferencia de prensa, Martín Demichelis manifestó que el arbitraje del brasileño terminó premiando al equipo que no propuso jugar al fútbol, sino una batalla. “Jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River, pero hay cosas que quedaron en evidencia. En los primeros diez o quince minutos del segundo tiempo se premió el no jugar al fútbol. Todas las imágenes lo dejaron en evidencia“, dijo.

Y agregó: “Por suerte no fracturaron a Rodrigo Aliendro. El jugador que amonestaron, merecía no seguir en el campo por la actitud antideportiva que tuvo en ese tumulto. Todos tenemos las pulsaciones altas, pero esa actitud fue totalmente antideportiva. Si encima la ven y la castigan solo con una amarilla…”.

Mundial de Clubes en espera

El empate ante Nacional en Montevideo no permitió que River pudiese sellar con mucha anticipación su boleto al Mundial de Clubes de 2025. Sin embargo, no deberá esperar mucho para volver a intentar hacerlo, ya que la próxima semana, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Libertadores, cumplirá el objetivo su se impone como local al Deportivo Táchira y los uruguayos no ganan en su visita a Libertad de Paraguay.

Avanzan las negociaciones por Pezzella

De los muchos nombres que han sonado en el mercado de pases para River, es con Germán Pezzella con quien las negociaciones parecen estar más encaminadas. De hecho, la prensa sevillana avanzó este miércoles que habría tenido lugar allí una reunión secreta entre directivos de River y el defensor, campeón del mundo en 2022, y que producto de la misma habría quedado muy encaminada la vuelta del jugador al club en el que se estrenó como profesional.