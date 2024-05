Una vez finalizada la Copa de la Liga Profesional, en la que Estudiantes de La Plata se consagró campeón tras vencer a Vélez en la final, a partir del próximo fin de semana comenzará a disputarse el torneo largo en el fútbol argentino, que será la Liga Profesional, en la que los 28 equipos se enfrentarán en una rueda todos contra todos.

Esta primera fecha se jugará en medio de jornadas de competencias internacionales, y es por eso que los equipos que están afectados a estos compromisos tendrán acomodados sus horarios para tener por lo menos 3 o 4 días de descanso entre cada uno de ellos.

La primera fecha, comenzará este viernes 10 de mayo, con tres partidos, y Sarmiento de Junín vs. Instituto de Córdoba será el encuentro inaugural a las 19.00, seguido por otros dos, que se jugarán en el mismo horario, a las 21.15: Argentinos Juniors vs. Rosario Central en La Paternal, y Newell’s vs. Platense en Rosario.

Ya el sábado, la jornada seguirá con otros 4 encuentros, y habrá acción desde las 14.30, cuando en el Tomás Adolfo Ducó se enfrenten Huracán y Defensa y Justicia. Seguido de esto, una hora después, Godoy Cruz recibirá a Barracas; a las 17.30 Independiente será local de Talleres, y cerrará la jornada River a las 19.45, enfrentándose de local contra Central Córdoba de Santiago del Estero.

River, el último campeón de la Liga Profesional.

El domingo será el día más cargado, ya que tendrá 5 partidos divididos en tres horarios: 15.30 Deportivo Riestra recibe a San Lorenzo y Tigre hará lo propio de local ante Estudiantes de La Plata; luego, a las 17.45, en el Kempes, Belgrano se enfrentará contra Racing, y Lanús jugará ante Independiente Rivadavia. Por último, a las 20.45, Boca visita a Atlético Tucumán.

Por último, la fecha se cerrará el lunes con los últimos dos encuentros: a las 19.00, en el Bosque, Gimnasia de La Plata será local contra Vélez Sarsfield, y en el último turno, a las 21.00 en Santa Fe, Unión recibirá a Banfield.

El cronograma de la primera fecha de la Liga Profesional

Fecha 1

Viernes 10 de mayo

19.00 Sarmiento – Instituto

21.15 Argentinos – Rosario Central

21.15 Newell’s – Platense

Sábado 11 de mayo

14.30 Huracán – Defensa y Justicia

15.30 Godoy Cruz – Barracas Central

17.30 Independiente – Talleres

19.45 River – Central Córdoba

Domingo 12 de mayo

15.30 Deportivo Riestra – San Lorenzo

15.30 Tigre – Estudiantes

17.45 Belgrano – Racing

17.45 Lanús – Independiente Rivadavia

20.15 Atlético Tucumán – Boca

Lunes 13 de mayo

19.00 Gimnasia – Vélez

21.00 Unión – Banfield

Los primeros cuatro partidos de Boca en la Liga Profesional

Fecha 1: Atlético Tucumán vs. Boca – Domingo 12 de mayo, 20:45

Fecha 2: Central Córdoba vs. Boca – Domingo 19 de mayo, 20:00

Fecha 3: Boca vs. Talleres – Sábado 25 de mayo, 20:00

Fecha 4: Platense vs. Boca – Domingo 2 de junio, 14:30

Los primeros cuatro partidos de River en la Liga Profesional

Fecha 1: River vs. Central Córdoba – Sábado 11 de mayo, 19:45

Fecha 2: River vs. Belgrano – Sábado 18 de mayo, 20:00

Fecha 3: Argentinos Juniors vs. River – Sábado 25 de mayo, 15:00

Fecha 4: River vs. Tigre – Domingo 2 de junio, 20:30

El cronograma completo de las fechas 2, 3 y 4 de la Liga Profesional

Fecha 2

Viernes 17 de mayo

20.00 Barracas Central – Sarmiento

Sábado 18 de mayo

15.30 Independiente Rivadavia – Godoy Cruz

17.45 Defensa y Justicia – Gimnasia

17.45 Talleres – Atlético Tucumán

20.00 River – Belgrano

Domingo 19 de mayo

15.30 Platense – Independiente

17.45 Instituto – Unión

17.45 Banfield – Huracán

20.00 Central Córdoba – Boca

Lunes 20 de mayo

19.00 San Lorenzo – Lanús

19.00 Estudiantes – Deportivo Riestra

21.15 Racing – Argentinos

21.15 Rosario Central – Tigre

Martes 21 de mayo

20.00 Vélez – Newell’s

Fecha 3

Viernes 24 de mayo

15.30 Deportivo Riestra – Rosario Central

19.00 Tigre – Racing

21.15 Belgrano – Central Córdoba

21.15 Lanús – Estudiantes

Sábado 25 de mayo

15.00 Argentinos – River

17.30 Godoy Cruz – San Lorenzo

17.30 Newell’s – Defensa y Justicia

20.00 Boca – Talleres

Domingo 26 de mayo

15.30 Huracán – Instituto

17.30 Sarmiento – Independiente Rivadavia

17.45 Gimnasia – Banfield

20.00 Independiente – Vélez

Lunes 27 de mayo

19.00 Unión – Barracas Central

21.00 Atlético Tucumán – Platense

Fecha 4

Sábado 1° de junio

18.00 Racing – Deportivo Riestra

20.15 Vélez – Atlético Tucumán

20.15 Belgrano – Argentinos

Domingo 2 de junio

14.30 Platense – Boca

18.00 Rosario Central – Lanús

18.00 Central Córdoba – Talleres

20.30 Instituto – Gimnasia

20.30 River – Tigre

Lunes 3 de junio

19.00 Barracas Central – Huracán

19.00 San Lorenzo – Sarmiento

21.15 Estudiantes – Godoy Cruz

21.15 Defensa y Justicia – Independiente

Martes 4 de junio