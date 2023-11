Boca está de regreso a Buenos Aires después de la eliminación de la Copa Argentina que lo dejó casi sin CONMEBOL Libertadores 2024. La derrota contra Estudiantes fue un golpe para el Xeneize, que depende de un milagro para meterse en la próxima edición del certamen continental. La jornada del miércoles terminó con la palabra de Juan Román Riquelme.

El vicepresidente tocó varios temas, palpitó las elecciones y fue duro con la oposición. Además, sorprendió a todos contando que rechazó un ofrecimiento del 9 de la Selección de Qatar en 2021. Por otra parte, el nombre de Arturo Vidal vuelve a aparecer en el radar del club. A continuación, las novedades de este jueves 23 de noviembre.

Habló Riquelme y palpitó las elecciones “más fáciles de la historia”

En los últimos días hubo diferentes ‘ataques’ hacia la familia de Riquelme, como así también algunas clausuras del estadio y diversas denuncias por fraude social debido a la gran cantidad de fanáticos fueron habilitados a participar de los comicios electorales. Y el máximo ídolo del Xeneize fue consultado respecto a la chance de que se baje de la pelea por la presidencia.

Tras disparar contra Andrés Ibarra y Mauricio Macri, a quienes acusó de no tener cariño por Boca, fue claro con lo que ocurrirá el próximo fin de semana: “Si no me presento a las elecciones, mi mamá me mata, no me habla más. Ella me dijo que está orgullosa de ser mi mamá cuando volví a Boca, ahora no puedo aflojar”, expresó.

Almoez Ali, el 9 de Qatar que fue ofrecido a Boca según Riquelme

Una de las declaraciones que más ruido causó entre los hinchas del Xeneize tiene que ver con un refuerzo que nunca llegó. El punto de partida tiene que ver con una negociación con el patrocinador principal de la camiseta de Boca, en una historia que Román relató entre risas.

“Esto se los voy a contar para que ustedes lo sepan… les va a dar risa. Yo sabía seis meses antes que nos íbamos a quedar sin sponsor, porque el señor que este que quiere poner al nuevo presidente me dijo que si no traíamos al 9 de Qatar para promocionar el Mundial de diciembre, nos quedábamos sin sponsor”, contó el vicepresidente de Boca sobre un pedido desde la aerolínea Qatar Airways.

Boca va nuevamente por Arturo Vidal

Boca se fijó nuevamente en Arturo Vidal como ya ha sucedido en tres mercados de pases en los últimos años. Esta vez, podría estar más cerca que en las anteriores ocasiones debido a que el futbolista estaría dispuesto a mudarse de país, abandonando Brasil tras un año y medio allí entre el Mengao y Paranaense.

Según informó el periodista Germán García Grova, Vidal “ve con buenos ojos un cambio de rumbo” en su carrera a los 36 años y por el interés de Boca, el volante central de Chile con pasado en Inter, Juventus, Barcelona y Bayern Múnich entre tantos otros ya quedó incluso en “pasar sus pretensiones económicas” para ver si es financieramente viable su arribo al Xeneize luego de tantas oportunidades en donde esto no se dio.