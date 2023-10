No es un domingo feliz para el hincha de Boca. La derrota en el Superclásico se da en una semana particular, donde se define la serie de CONMEBOL Libertadores contra Palmeiras por un pase a la gran final del próximo 4 de noviembre en Río de Janeiro, y la imagen que viene dejando el equipo no es la mejor.

Es por eso que, en la previa al viaje del plantel a Brasil para jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa, Juan Román Riquelme tomó contacto con los jugadores al igual que Jorge Almirón. Serán días de máxima tensión hasta conocer el desenlace de la llave de Libertadores.

Román bajó al vestuario de Boca: ¿qué dijo?

Ni bien finalizó el Superclásico, Riquelme se trasladó rápidamente desde su palco de La Bombonera hasta el vestuario local. Allí, según aseguran desde ESPN, el vicepresidente brindó una charla motivadora pensando en la revancha contra Palmeiras. Todos los detalles.

Cavani rompió el silencio tras el Superclásico

Edinson Cavani fue de lo más rescatable de Boca contra River, pese a haber disputado poco más de 20 minutos de juego tras haber ingresado desde el banco. Luego de un Superclásico en donde le anularon un gol de tijera, el Matador salió a dar un mensaje en sus redes sociales.

¿Boca fue perjudicado por el VAR? La denuncia de Scime

El exdirector del arbitraje en AFA fue contundente en su más reciente artículo para Infobae, denunciando un mal manejo del VAR a la hora de trazar las líneas en el gol que no le convalidaron a Edinson Cavani en el Superclásico. Continúan las repercusiones de la jugada que podría haber cambiado el encuentro.

Salieron los audios del VAR: el gol anulado a Cavani y la infracción a Weigandt

AFA hizo oficial la conversación entre Andrés Merlos y Héctor Paletta en el VAR sobre las dos jugadas más polémicas del Superclásico del domingo en La Bombonera: el primer gol de Salomón Rondón y el offside de Cavani en el 1-1 transitorio.