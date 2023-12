Sin fútbol, el día a día de Boca sigue marcado por el ida y vuelta político y el mercado de pases. Con las elecciones suspendidas, Juan Román Riquelme anunció que el domingo estará presente en La Bombonera, en el banderazo organizado por los hinchas.

Mientras tanto, algunos clubes empiezan a poner el ojo en futbolistas del Xeneize y uno de ellos es San Lorenzo, que va a la carga por uno de los relegados. Por otra parte, desde Madrid, Nahuel Molina devuelve elogios para su club de origen. A continuación, las últimas novedades del equipo de la Ribera.

Riquelme se suma al banderazo de los hinchas de Boca

Confirmada la suspensión de las elecciones, un importante número de hinchas del Xeneize, adeptos a la fórmula del oficialismo que presenta a Juan Román Riquelme como candidato a presidente y Jorge Amor Ameal como vice, comenzó a convocar un banderazo masivo en Parque Lezama.

Ayer, trascendió que el oficialismo tiene planeado recibir a todos esos hinchas abriendo La Bombonera aunque no sea para el desarrollo de la elección. Y esta mañana fue el propio Riquelme el que dejó un mensaje asumiendo el compromiso de hacerse presente para acompañarlos.

San Lorenzo está buscando a Juan Ramírez

Si bien hay algunos futbolistas como son los casos de Diego González y Facundo Roncaglia que no renovarán sus respectivos contratos, Riquelme también espera poder concretar diferentes transferencias. Y uno de los apuntados a salir bajo esta modalidad es Juan Ramírez.

“Alguien de San Lorenzo llamó a Ramírez para ver si quiere volver al club de Boedo”, expresó el cronista en ESPN, lo cual generó una enorme sorpresa, sobre todo por cómo se marchó, además de que su hermano tuvo varios entredichos con los fanáticos del Cuervo por medio de las redes sociales.

Molina llenó de elogios a Boca

La salida de Nahuel Molina de Boca no estuvo a la altura de todo lo que vino en su carrera después. El lateral derecho jugó muy pocos partidos en el Xeneize y se fue libre a Europa en 2020 tras un par de préstamos. Hoy, ya consolidado en la élite y campeón del mundo, recuerda su paso por el club de la mejor manera.

En diálogo con el youtuber Ezzequiel, el actual jugador del Atlético Madrid recordó cómo fueron sus inicios en el el equipo de la Ribera: “En el momento fue una locura poder debutar en el club que me dio tanto, que siempre lo quise, lo soñé. Debutar primero en un amistoso, después en la liga, en la Libertadores, son cosas que me quedaron y me van a quedar grabadas siempre para toda mi vida”.