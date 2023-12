La salida de Nahuel Molina de Boca no estuvo a la altura de todo lo que vino en su carrera después. El lateral derecho jugó muy pocos partidos en el Xeneize y se fue libre a Europa en 2020 tras un par de préstamos. Hoy, ya consolidado en la élite y campeón del mundo, recuerda su paso por el club de la mejor manera.

En diálogo con el youtuber Ezzequiel, el actual jugador del Atlético Madrid recordó cómo fueron sus inicios en el el equipo de la Ribera: “En el momento fue una locura poder debutar en el club que me dio tanto, que siempre lo quise, lo soñé. Debutar primero en un amistoso, después en la liga, en la Libertadores, son cosas que me quedaron y me van a quedar grabadas siempre para toda mi vida”.

“Obviamente siempre quise jugar, siempre quise intentar ganarme un puesto. Boca es un club muy grande y había otros jugadores también en ese momento, así que había que apoyar y estar en el lugar que me tocaba”, reflexionó sobre su falta de minutos.

Además, Molina aseguró que fue positivo haberse ido a préstamo: “Me dieron la posibilidad de seguir creciendo, no sólo en sumar minutos, sino en experiencia. Me tocó ir a Defensa y jugar la Sudamericana, con un plantel enorme. Me tocó ir a Central y volver a jugar Libertadores, con un plantel también increíble, que venía de ser campeón de la Copa Argentina. Fueron dos clubes que me ayudaron muchísimo en mi carrera”.

Su gol en Qatar 2022 y la comparación con su debut en Boca

Nahuel puso su golazo a Países Bajos en un top 3 que comparte con “el debut mío en La Bombonera y el debut mío en la Selección, que si bien no fue con gente, fue un momento muy especial. Creo que son dos o tres los momentos de esa emoción, de esa euforia, que son bien puntuales y que los voy a llevar siempre conmigo”.

Más flores para Boca

Cuando llegó el momento del ping pong, Molina siguió soltando guiños para el club de sus comienzos. “¿El mejor equipo del fútbol argentino? Boca”, respondió con seguridad tras la pregunta de Ezzequiel. Además, aseguró que La Bombonera fue el estadio más lindo en el que le tocó jugar y el más difícil “cuando lo tuve en contra”.

¿Cómo se fue Nahuel Molina de Boca?

Cuando regresó de su último préstamo, Molina y el Consejo de Fútbol no llegaron a un acuerdo para la renovación del contrato. Por eso, el lateral derecho se terminó yendo libre al fútbol europeo. “Riquelme tiene tres rottweiler en el Consejo”, denunció el papá del campeón del mundo tras el fracaso en las negociaciones.

¿Cuántos partidos jugó Nahuel Molina en Boca?

El lateral derecho apenas llegó a disputar 9 partidos con la camiseta del Xeneize, sumando un total de 755 minutos. En ese tiempo, le dio una asistencia a Rodrigo Bentancur en un partido con Newell’s.