Boca es el único representante argentino en las semifinales de la presente edición de la Copa Libertadores, donde deberá medirse ante Palmeiras. El hecho en sí, es motivo de orgullo para la dirigencia y de ilusión para los hinchas. Pero camino al partido de ida, que se disputará el próximo jueves 28 de septiembre en La Bombonera, el equipo que conduce Jorge Almirón lleva acumuladas una serie de derrotas que generaron malestar.

“Boca no puede perder más”, había aseverado el periodista Tati Civiello consumado el traspié en la visita a Defensa y Justicia. El hartazgo no fue otra cosa que el producto de la acumulación, por otras caídas inesperadas ante Sarmiento y Tigre en Copa de la Liga. A eso se suma que el Xeneize superó la serie de cuartos de final ante Racing, como ya había sucedido ante Nacional, en los penales tras dos empates. También igualó ante Almagro antes de cerrar desde los 12 pasos su clasificación en Copa Argentina. Entonces, ya son seis partidos sin victorias en tiempo de juego reglamentario.

Si Boca se revela y deja en el camino a Palmerias, el equipo mejor clasificado en fase de grupos, mucho de lo que hoy se plantea quedará en el olvido. No sería, de hecho, la primera vez que sucede. Pero si hay traspié, sobran las razones que invitan a pensar que para Jorge Almirón no habrá mucho futuro por delante en el club de La Ribera.

Uno de ellos es que Juan Román Riquelme ya le marcó la cancha públicamente declarando que no le gusta el esquema 4-3-3, uno de los más utilizados por el DT desde su llegada al club. También existe un cierto disgusto porque en reiteradas ocasiones no se han respetado los roles habituales de los futbolistas. Una fórmula que puede juzgarse exitosa si se analiza el adelantamiento de Luis Advíncula, pero que en el Consejo de Fútbol no quieren que se haga costumbre y se replique a muchos otros futbolistas.

Este martes, tanto Luciana Rodríguez como Daniel Fava llegaron con la misma información a TyC Sports. Plantearon que tanto en el Consejo de Fútbol como dentro del plantel de futbolistas e incluso en el propio cuerpo técnico que encabeza Jorge Almirón ya hay quienes evidencian malestar por los constantes cambios de nombre y variantes tácticas en los que incurre el entrenador.

“La molestia va de la mano del desconcierto que hay”, expresó Fava. “Si en una práctica de fútbol utiliza a un jugador de titular que llegado el momento del partido no juega ni un minuto. O a la inversa, si se le comunica a un jugador que tiene que entrenar con la Reserva y un día antes se le avisa que va a ser titular en el partido, obviamente desconcierta. Y al mando, que es el Consejo de Fútbol, no le gusta ese tipo de manejos“, explicó Luciana Rodríguez.

¿Puede Boca cambiar de técnico antes de las semifinales ante Palmeiras?

El Xeneize tiene dos partidos pendientes antes de disputar el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores ante Palmerias. El primero lo disputará esta misma tarde, visitando a Central Córdoba de Santiago del Estero. El segundo, el sábado recibiendo a Lanús.

Nadie quiere pensar en un escenario en que pudieran seguir acumulándose derrotas en estos dos encuentros. Pero sí eso sucediera, más allá del malestar en aumento que ocasionaría, es firme la decisión de respaldar al entrenador hasta que se juegue su suerte en el certamen continental. Es la Libertadores, y solo la Libertadores, lo que para bien o para mal determinará la continuidad o el fin de un ciclo.

La probable alineación de Boca ante Central Córdoba

Jorge Almirón dispuso un equipo con mayoría de futbolistas que habitualmente son suplentes para la visita de Boca a Central Córdoba, más por la intención de cuidar titulares que de dar a estos chances concretas de meterse al equipo que disputará Libertadores.

El Xeneize formaría hoy con Sergio Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Cristian Medina; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani o Miguel Merentiel o Darío Benedetto y Lucas Janson.

¿Por qué Riquelme eligió a Almirón como DT?

Apenas se confirmó la llegada de Jorge Almirón a Boca, Juan Román Riquelme expresó públicamente por qué se habían inclinado por él como segunda opción, luego de la negativa de Tata Martino. “Trajimos un gran entrenador con una forma de pensar que encaja con el grupo de jugadores que tenemos. Tenemos confianza de hacer un gran trabajo. Si el hincha, cuerpo técnico y jugadores estamos juntos, tendremos chances de jugar todos los partidos de la Copa Libertadores”, había señalado.