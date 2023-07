Los hinchas de Boca no tuvieron piedad con un titular y lo DESTROZARON: "Me sangran los ojos"

No fue una buena tarde para Boca. Desde lo futbolístico, el equipo comandado por Jorge Almirón tuvo una flojísima actuación, y sufrió frente a Unión en territorio santafesino.

Si bien hubo situaciones de peligro para que el elenco azul y oro pudiera ponerse en ventaja, las mayores ocasiones de gol fueron por parte del Tatengue. Pero lo que más les molestó a los hinchas fue la actuación en especial que tuvo un titular.

La última vez que había sido titular, frente a Lanús, jugó en una posición que sorprendió a propios y extraños: de delantero. Y su rendimiento fue similar al que tuvo en el estadio 15 de abril. A raíz de ello, los fanáticos de Boca destrozaron a Juan Ramírez y pidieron por su salida . Pero hubo quienes responsabilizaron a Almirón por colocarlo en una posición que no le sienta cómoda.

“Dios santo, me sangran los ojos cada vez que Ramírez toca la pelota” , escribió uno de los tantos fanáticos que mostraron su enojo a través de Twitter. Pero no fue el único: “Veo jugar a Ramírez y pienso que si entreno un poquito puedo llegar a Primera”, enfatizó otro de los hinchas boquenses que mostró su enojo con el ex San Lorenzo.

Pese a las constantes críticas que recibe en los partidos de Boca, desde el Consejo de Fútbol no tienen pensado desligarse de Ramírez. De hecho, Almirón lo considera clave para el recambio que necesita el plantel para afrontar la triple competencia.